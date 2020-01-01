给曼联泼冷水 布鲁斯：不会卖掉最好的年轻球员

喜鹊主帅已经意识到了这一猜测，但他声称没有迹象表明他的前俱乐部会提出正式的报价。

曼联可能对肖恩·隆斯塔夫感兴趣，但是纽卡斯尔的主教练史蒂夫·布鲁斯声称没有任何迹象表明高额出价即将到来。

外界一直猜测这位22岁的中场球员是红魔的目标。转会老特拉福德的传闻最早出现在2019年夏天，现在已经传到了2020年1月。

索尔斯克亚承认他正在寻找新面孔，并暗示他将在中场寻找新面孔。朗斯塔夫符合年轻球员和本土球员的标准，这是红魔在最近的引援中优先考虑的。

这意味着正式的接触可能即将到来，但是前曼联后卫布鲁斯说他不希望给予老东家优先待遇。

这位纽卡斯尔的主教练并没有打算出售他的任何宝贵资产，他告诉《纪事报》：“听着，我从一开始就说过了，我们永远不能停止猜测。”

“就我个人而言，我非常了解麦克·费兰和索尔斯克亚，但现在我对此事一无所知。我们不想卖掉我们最好的年轻球员。Longy（朗斯塔夫）的情况就是这样。”

“去年的这个时候，他刚刚有所突破，因为伤病而打断进展。这孩子表现得很好，让我们看看能否继续比赛。”

索尔斯克亚说他希望给老特拉福德带来一些新面孔，因为保罗·博格巴和斯科特·麦克托米奈目前还在养伤。

“赛季初我们在两个位置有四名健康的球员，我们觉得我们没有以合适的价格找到一个合适的人。”

“但是我们一直在寻找在不同位置加强阵容。”

朗斯塔夫是纽卡斯尔青训系统的产物，本赛季已经为喜鹊出场15次。

其中之一是去年10月1比0战胜曼联的比赛，他的兄弟马蒂·朗斯塔夫攻入制胜一球，并取得了令人瞩目的胜利。