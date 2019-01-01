给个下台阶 索帅：虽有失误 但不会拿下德赫亚

索尔斯克亚认为德赫亚在曼联1-1战平切尔西的比赛中的失误是“那些事情之一”。

在曼联与切尔西的比赛中，吕迪格威胁不大的远射被德赫亚扑到阿隆索脚下，后者得以补射破门，曼联因此失去胜利。

在上周五，索尔斯克亚曾坚定地反驳了他要把德赫亚拿下首发的说法。

在与切尔西战平后，当被问及他是否认为应该把德赫亚排除出首发时，索尔斯克亚告诉BBC：“不应该。大卫在这个俱乐部是一个出色的门将，他在对阵曼城的后的反应很好，我对他很有信心。他知道他可以在对方的进球上做得更好，但这又是那些事情之一。我们在对曼城的比赛中也有同样的表现，开局不错，但今天我们再也没有找回自己的节奏。我们需要更高的节奏，更高的强度，但我们从来没有做到这一点。”

平局意味着曼联在剩下两场比赛的情况下仍然落后第四名的切尔西3分，而且他们的净胜球差很大。

索尔斯克亚补充道：“你永远不会知道会发生什么，我们觉得我们需要赢得这场比赛。小伙子们开局很出色，创造了很多机会，取得了领先，但是下半场我们再也没有恢复到以前的水平和节奏。这是一场精彩的足球比赛，双方都有可能赢得比赛，但平局可能是公平的结果。他们可能比我们对平局更高兴，这是其中的一天，我们必须重新振作起来，赢得接下来的两场比赛——你永远不会知道，分数丢在了左边、右边还是中间。”