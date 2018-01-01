结果已定？名记称穆氏曼联绝无机会淘汰巴黎

欧冠16强抽签结果出炉，英超曼联将在八分之一决赛中对阵法甲卫冕冠军巴黎圣日耳曼。曼联本赛季开始以来战绩糟糕，外界普遍看好巴黎圣日耳曼会轻松晋级，《邮报》名记克里斯-萨顿更表示，只要穆里尼奥仍然执教，曼联没有任何机会。

曼联在2018-19赛季开始以来表现持续低迷，他们在英超17轮过后，仅在积分榜排名第6位，并且已经落后第四名11分。在周末刚刚过去的双红会焦点战中，曼联在客场1比3不敌利物浦，这也是克洛普执教红军以来首次击败穆里尼奥带领的曼联。

在上周的欧冠小组赛最后一轮中，提前一轮晋级的曼联1比2不敌瓦伦西亚，错过登顶小组榜首的机会。而他们以小组第二名晋级，必然会遇到实力强劲的对手。欧足联于当地时间周一下午在尼翁进行了16强抽签仪式，曼联在八分之一决赛中与法甲卫冕冠军巴黎圣日耳曼相遇。

《邮报》记者克里斯-萨顿在专栏中表示：“曼联是所有球队都想分到的对手，我从来没有见过这种情况。”

“他们在英超赛场距离榜首19分，后防线孱弱不堪，赛季至今已经丢了29个球，甚至比排名联赛第19位的哈德斯菲尔德还要多，而他们在上个赛季一共才丢了28个球。”

“内马尔、姆巴佩和卡瓦尼一定会无情的撕开曼联防线的，我猜他们已经开始期待这场比赛了。”

“利物浦在小组赛中曾经与巴黎圣日耳曼交手，法国球队的防线也并非没有弱点，但是曼联的晋级前景将取决于教练席上的人。如果穆里尼奥在明年淘汰赛阶段仍然执教曼联，他们将没有任何机会晋级下一轮。”