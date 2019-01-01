结束358天进球荒 本特克坦言：过去一年太难了

在经历了一个令人沮丧的赛季之后，这位比利时国脚在战胜阿森纳的比赛中取得了进球。

在上周日水晶宫3-2战胜阿森纳的比赛中，本特克结束了358天的进球荒，赛后，他透露这是“极其艰难、艰难的一年”。

在2016年以2700万英镑(3500万美元)的高价从利物浦转会到水晶宫的比利时前锋在第17分钟帮助客队获得领先，并助攻了扎哈在第61分钟的进球。

因赛季表现不佳，在31场英超联赛后只打入3球之后，比利时国家队主教练罗伯托·马丁内斯去年将本特克排除在世界杯阵容之外。

在周日的比赛之前,没自去年4月底水晶宫5:0大胜莱斯特上在90分钟打入一粒点球之后，这名前锋就再也没有取得过进球。而在攻入阿森纳一球之后，本特克表达了自己回归进球状态是有多么的艰难。

他说：“我真的很高兴，真的很高兴能回到进球榜上。对我来说，这是艰难的一年，先是受伤，然后是不得不等待属于我的机会。”

“我很高兴我在与阿森纳比赛时的表现，因为这不仅仅是一个进球——我们真的很努力，我自己和扎哈都很努力。”

“我们知道和阿森纳比赛有多难，尤其是当他们在主场比赛的时候，所以我们真的很高兴。”

“我不是那种感情用事的人，但内心深处，我为自己感到非常非常高兴。我会继续做我以前在得分和状态良好的时候做的事情。”

“我知道当我处于最佳状态时，当我100%健康时，我知道我能做什么。”

“当你打这种比赛的时候感觉很好，尤其是和强队的比赛。我们不再只是谈论降级，因为我们知道我们比降级好多了。”

水晶宫对枪手的胜利使他们在英超积分榜上排名第12位，同时也使他们就积分而言已安全保级。

与此同时，在输球后，阿森纳的积分榜前四名希望受到了打击，再加上切尔西周一晚上在主场战平伯恩利，埃梅里的球队现在排到了第五位，落后伦敦对手一分，但他们目前还少赛一轮。