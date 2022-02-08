“结束生涯的重伤是我最美的噩梦”——托马斯-比蒂谈他如何最终接受自己的同性恋身份

对于大多数球员来说，结束职业生涯的伤病是终极恐惧，是他们都害怕的改变一生的噩梦。但对于托马斯-比蒂来说，这可能拯救了他的生命。

在2015年新加坡足球顶级联赛勇士队与芽笼国际队的一场比赛中，当时29岁的比蒂与对手的前锋莱昂内尔-菲利斯挑战头球，两人相撞。

这是世界上大多数足球场上的标准碰撞，在大多数情况下最糟糕的结果是脑震荡。

不过，对比蒂来说，结果要糟糕得多。

他在佛罗里达州的家中接受够力足球的独家采访时说道："我上前争顶头球，撞到了头——我的额叶多处骨折，我的两个眼窝被压迫，我的大脑在撞到头骨后出血，我的眼睛后面有骨头碎片。"

这更像是一场车祸造成的伤害。

"这是一场噩梦，但我诚实地回顾这段经历，并将其描述为一个美丽的噩梦。足球是我所知道的一切，我失去了我所爱的东西——但我在这个过程中找到了自己。”

"我记得从手术中醒来后，我想，'我不会再花一天时间去取悦那些我可能永远不会遇到的人'"。

这些评论可能会让数百万梦想成为职业足球运动员但从未成功的人感到困惑。

为什么一个环游世界踢他所热爱的足球的人，会欢迎自己的生涯以如此暴力的方式突然和过早地结束呢？

然而，这是比蒂的蝶变时刻，它使他能够自由地做出他生命中最重要的决定——公开表明自己是同性恋。

他解释道："这对我来说是一个很大的催化剂，让我学会拥抱自己的每一部分，并能接受它。”

"训练结束后，我经常回家，躺在床上看着天花板，祈祷我能够醒来，一切都会消失。”

"我仍然认为，如果我现在还在踢球，我仍然不会选择出柜。"

对于比蒂来说，这是一段非常漫长的旅程，他已经35岁了，仍然处于足球运动员的身体状况，现在他可以对自己和自己的身份感到自豪和舒适。

比蒂出生于西约克郡的一个小镇古尔，该镇与谢菲尔德、利兹和赫尔这些大的足球中心呈三角关系，比蒂因其足球天赋而脱颖而出，9岁就被赫尔城签下。

他似乎正走在通往明星的快车道上，为这支向上发展的球队效力，在他在俱乐部工作期间，赫尔城首次赢得了英超联赛的升级——但是，在内心深处，比蒂处于动荡之中，在面对自己不断膨胀的性取向时，他感到困惑，并否认自己是谁。

"足球是我的救星，"他说道。"我来自约克郡的一个小镇；我总是决定自己不会留在那里。”

"我16岁时与赫尔城签订了青年职业合同，那时我刚从高中毕业，当时我已经在为预备队踢球。我在学院里越数级踢球，我正处在闯入一线队的轨道上。”

"我发现这种无情的环境让我很难弄清楚自己是谁。特别是当你是一个青少年时，足球成为你的工作，你的主要焦点变成了攀登那个阶梯。”

"但我在内心深处挣扎，而我的队友们却没有。我不知道那是什么，我知道我与众不同，但我只是觉得，由于我所处的环境，我无法拥抱自己的每一部分。”

"在我成长的地方，我没有任何榜样，我不明白同性恋是什么。所以，我躲在足球后面，把所有的精力都放在足球上。"

最终，比赛不能作为比蒂的全部和终极目标。19岁时，他离开赫尔城，转而拿着大学奖学金去美国踢球。

他说道："我觉得我真的需要离开。我的合同还剩一年，所以我去找了俱乐部，告诉他们我想离开。他们对我非常好，他们说他们会支持我想做的任何事情。”

"在某些方面，这非常困难，因为足球是我一直想从事的行业；赫尔城是我的家乡俱乐部。同时，这也是我觉得我不需要的一切。"

虽然比蒂赞扬赫尔城处理他离队的方式，但他说，当他在青训学院中感到非常不开心时，以及在16岁进入赫尔城一线队时，他几乎没有得到任何支持。

即使在15年后的今天，他仍然觉得当球员遇到个人问题时，没有足够的结构化支持——这个问题不仅来自于足球，也来自于整个英国社会中对LGBT+人群的看法。

他说道："这不仅仅是一个足球问题；它还是一个社会问题。围绕性和性别有很多误解；人们认为如果你踢足球，你就不可能是同性恋。”

"在英国，你能向谁求助？特别是作为一个可能正在挣扎的年轻运动员。”

"我永远不会想和我的俱乐部的人说话，作为我的第一个接触点，因为这是一个探索的阶段，每个人的旅程都是不同的。”

"你想和一个公正的人说话，因为当你开始这些对话时，就没有回头路了。”

"我认为谢菲尔德的一个17岁的小伙子向英国职业球员协会提出他们在性取向方面的困惑是不现实的。这些部门的人都很出色，但我认为对于处于这种环境中的人来说，他们不太可能采取这种途径。”

"我们需要一些不那么正式的中间路线，一个可以提供支持的联络点的团体，一个不与俱乐部或足球管理机构挂钩的团体。"

比蒂在美国给人留下了深刻印象，他在北卡罗来纳州的莱姆斯通学院踢球，并成为他们有史以来第一个全美运动员。他被推荐参加MLS选秀，但他选择在欧洲试训。

他承认这是一个错误，因为在赫尔城时困扰他的那些不安全感又回来了。尽管挪威超级联赛俱乐部Sandefjord和苏格兰顶级联赛的基尔马诺克向他提供了合同，但他还是选择回到北美。

在北美足球联赛球队渥太华愤怒队工作了一年后，该俱乐部倒闭了，比蒂成为了一名自由球员。他当时的经纪团队有一个建议。

比蒂说道：“我的经纪人告诉我，新加坡就像'低糖版亚洲'，你可以去那里待一年，然后继续前进，我去了那里，我爱上了那里的环境。我加盟了勇士队，我们赢得了联赛并获得了亚冠资格，这是一段在亚洲各地旅行踢球的奇妙经历。"

比蒂最初签约的是后港联，然后在2014年转投勇士队，效力勇士队首个赛季他赢得联赛冠军，并在2015年的亚冠联赛中登场，在他们被中国豪门广州富力击败之前，在第一轮预选赛中战胜缅甸球队雅丹纳博的比赛中打进一个点球。

在球场上获得成功后，比蒂却仍在与他内心的恶魔作斗争。

他说道："那是我真正开始与我的性取向作斗争的时候。我在这个年龄段，我的很多朋友都在进步，结婚，生孩子，而我在个人生活方面却没有迈出一步。”

"我感到非常不满足。在那之前，我的恋爱对象一直是足球，我对此也很满意，但我渴望得到更多的满足感，而足球永远给不了我。"

心理健康状况不佳也影响了比蒂在球场上的表现，因为当他离开更衣室时，他的身体受到了压力和睡眠不足的困扰。

"我们有一个惯例，我们会在清晨进行训练，从早上6点30分开始，这样我们可以在中午之前进行训练，"比蒂说道。"我们在下午再次训练，并在那里进行举重训练，所以训练课程是超级密集的。”

"我没有睡好，我的身体开始跟随我在精神上的挣扎，而且我开始受伤。”

"最终，我的腿筋撕裂了。我睡了大约两个小时就去训练，所以我去找我的教练说我感觉不好。我的身体感觉就像被火车撞了一样，很难受。”

"我的教练说'先做热身，看看你感觉如何’。我同意了，因为我从来不喜欢错过训练。仅仅10分钟，我的腿筋就撕裂了，并缺席了几个月。"

最终，比蒂遭遇了他职业生涯的最终伤病——经过多年的挣扎，他终于明白了自己需要的是什么。

他对新加坡的欣赏并没有因为他的球员生涯的结束而受到影响。

在进入商业领域后，他创办了健身公司，并作为一名移动技术企业家获得了成功，他每年有一半的时间都在这个东南亚国家工作。

尽管同性关系在新加坡从技术上来讲仍然是非法的。同性恋者也没有结婚或收养的权利。然而，比蒂仍然坚持认为这里有家的感觉。

他说道："我认识许多在新加坡以外结婚的外国人，他们去那里工作，他们的丈夫根据工作政策被授予居留权，政府也遵守这些政策。”

"虽然有法律，但这是一个相当开放的社会——你不会在城市中因为是同性恋而被逮捕。”

"这是一个不断进步的国家，不同的文化以不同的速度发展。我不能抱怨我在新加坡得到的任何反应，我总是感觉得到很好的支持。”

"作为一个每年有一半时间居住在新加坡的前运动员，我在很多方面都对新加坡赞不绝口。”

"老实说，我发现这种体验与美国或我去过的其他地方没有什么不同。在未来，我们希望它能不断发展，但这需要时间，尤其是宗教和不同的社会规范。"

最终，比蒂承受了他足球生涯的打击——身体和精神上的打击——并在另一端变得更加快乐和健康。

2020年6月，他在ESPN的一篇文章中公开出柜，此前他已经将自己的性取向告诉了家人和朋友，他说此后的几年是他人生中最有意义的时光。

"我建立并出售了公司，我能够解放自己，用我的声音来倡导LGBT+社区，并改变人们的观点，"他补充道。

"在过去的两年里，从个人层面来说，这真的很充实。我在曾经给我带来痛苦的事情中找到了目标"。