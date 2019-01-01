结束热身不胜 克洛普：踢曼城必须踢得更好

主教练从3:1战胜里昂的比赛中得到了很多积极的东西，但是他知道在社区盾的比赛中还需要更进一步。

利物浦主帅克洛普说，尽管赛季前的低迷状态已经结束，但在周日的社区盾比赛中，利物浦必须在对阵曼城的比赛中找到额外的状态。

欧洲冠军球队在日内瓦的比赛中一度落后于里昂，随后罗伯特·菲尔米诺和哈利·威尔逊的进球以及对方的乌龙球帮助球队以3-1完胜里昂。

“总的来说，这是一个更好的表现，但我再次表示，这将会发生。”克洛普告诉他的俱乐部的官方网站：“现在我们还有三天的时间来准备对曼城的比赛，然后我们会看看我们能在那里做些什么。”我当然很高兴，但我知道我们必须打得更好才有机会赢曼城。”曼城和你踢的其他比赛都不一样——你必须打一场季前赛来备战曼城，而我们没有这样做！我们需要适应这一点，但一切都很好。今天(星期三)，从身体的角度来看，对所有的球员都非常非常重要，从心理的角度来看也是如此。我们都是人，输掉比赛我们从来都不习惯，所以我很高兴我们能改变这一点。”

他说:“莫（萨拉赫）很健康，他可以整天冲刺，这当然是我们的帮助。它打开了球场，你可以踢更多的足球——不总是在边线之间。如果你能时不时地把球打身后，那么莫对我们来说是非常重要的。博比（菲尔米诺）在边线之间和禁区内都在场，而且非常重要。”

“我现在还不知道，所以情况就是这样。”他补充说。“我们必须看看。我不是说百分之百没有，他们有机会上场，是的。不管是不是首发，他们都会上场，也许我们不能像今天(对里昂)那样在半个小时后做出这些改变，也许在那场比赛中这是不可能的，所以我们必须看看。我们必须看看他们明天的反应。现在训练不再是最高强度的，现在训练是关于细节的，我们真的需要为比赛做准备。”