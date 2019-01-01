经验尚浅 博努奇：意大利还没达到欧洲顶级水平

博努奇认为，意大利有潜力回到欧洲的精英行列，但仍有许多工作要做。

莱昂纳多·博努奇认为意大利还没有达到西班牙、法国、德国和英格兰的水平，但他认为意大利可以达到这个水平。

意大利在周五进行的2020年欧洲杯预选赛中以3-0击败波黑，破纪录地获得10连胜。但博努奇强调，他们仍然需要取得进步。

“我们将达到欧洲顶级球队的水平，但我们仍然需要提高来与那些近年来取得重要成就的球队竞争。”尤文图斯后卫在新闻发布会上说：“我们没有达到西班牙、法国、德国和英格兰的水平，因为我们缺乏经验。他们有很多世界级的球员，而我们没有，但我们有所有能达到那个水平的能力和潜力。”

传奇主帅萨基最近称赞了在主教练罗伯托·曼奇尼领导下的意大利队的表现。曼奇对这样的赞扬表示感谢，并表示他希望意大利能够培养一种必胜的心态。

他说：“感谢阿里戈·萨基的赞美，能收到像他这样的人的溢美之词，我感到非常高兴。我并没有期待10场胜利，但是我当然期待获得晋级资格。赢得比赛一开始并不是我们的首要任务。我们的主要任务是做一些新的和不同的事情，让我们的球迷再次高兴和热情。然后，我们希望给我们的球员一种必胜的心态，因为这是获得成功的最佳途径。”

意大利在过去的13场比赛中从未输过，上一次失利要追溯到2018年9月0-1输给葡萄牙。在过去的三场比赛中，曼奇尼的球队已经进了10个球，没有失球，他们有信心在对阵亚美尼亚的比赛中延续这一记录。