经纪人：阿圭罗不会离开曼城 我们没与国米谈判

尽管有消息称即将进入合同年的阿圭罗可能会在今夏离开曼城，但球员的经纪人否认了这一传闻。

曼城球星阿圭罗的经纪人赫尔南·雷奎拉表示，自己的客户将继续履行他与蓝月亮的合同，在2021年合同到时候再看看会发生什么。

因为阿根廷国脚上一次与曼城签下一份续约合同还是在2018年，而目前他的现有合同即将进入最后12个月，转会等话题正在不断出现。

曼城此前被欧足联禁止参加欧战两年，有消息称这一禁令将会导致雄心勃勃的球员寻求离队，加盟其他豪门。

其他球队

不过，曼城已经对这一禁令提出了上诉，并且仍然相信能够留下这些关键球员。

阿圭罗就属于这一类，他是俱乐部历史上的头号射手，在他32岁生日来临之际，他丝毫没有下滑的迹象。

雷奎拉坚称，自己的客户目前还没有制定任何转会计划，他打算继续留在阿提哈德球场。

然而，阿圭罗可能会在某个阶段成为自由球员，然后选择他的下一个目的地。

“阿圭罗和曼城的合同一直到2021年夏天才会到期，在那之前他不可能离开。”当被问及这位前锋的未来时，雷奎拉告诉FCInterNews。

“我们将看看在那之后会发生什么。我没有和国际米兰谈过，原因很简单：阿圭罗在曼城很开心，并没有更换俱乐部的打算。”

由于22岁的劳塔罗·马丁内斯极有可能转会巴萨，国米正在寻求在今夏签下一位新前锋，而阿圭罗就是肯定的人选之一。

不过，阿圭罗对此并不热衷，他认为即使欧战禁令没有被解除，他也会努力留在曼彻斯特。

曼城将会努力确保这一点，他们可能会在某个阶段与阿圭罗谈判签下一份新合同，以结束接连不断的转会传闻，并留下球队历史上最伟大的前锋。