经纪人：贝尔在皇马遭受了虐待 他本应得到更多感激与尊重

威尔士球星的经纪人在自己的客户重回热刺后，为其在皇马的遭遇打抱不平，抨击了西甲豪门以及西班牙的球迷与媒体。

加雷斯·贝尔的经纪人巴内特抨击了皇家马德里，他表示这支西甲豪门“虐待”了自己的客户，白衣军团本应对威尔士人的贡献表现出尊重和感谢。

在 2013 年离开热刺加盟皇马之后，贝尔在周末以租借的形式重新回到了北伦敦。

这位 31 岁的球员在皇马获得了 4 次欧冠冠军和 2 次西甲冠军，但上赛季在齐达内麾下，贝尔却失去了俱乐部的信任和球迷的支持。

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在接受《talkSPORT》采访时，乔纳森·巴内特表示，贝尔在皇马并没有得到应有的尊重，他的离队是因为“性格冲突”以及其他一些问题。

贝尔的经纪人在谈到这位威尔士明星的离队时表示：“这是一场性格冲突的堆积，一场没有得到支持的问题堆积，离队是很多不同的事情的堆积共同导致的。”

“对于一个在皇马表现出色的球员来说，他没有得到他应得的尊重，这是一个大问题。”

“七年来，每个人都在抨击加雷斯·贝尔不会说西班牙语，而事实是加雷斯·贝尔会说西班牙语！所有人都在说加雷斯·贝尔不关心足球，事实却是加雷斯·贝尔喜欢足球，他从来没有和反感过足球。”

“他可能在其他事情上遇到了问题，从从来不是在足球方面，我希望在他重回热刺之后，那些人能意识到这些，停止谈论这些话题，停止胡说八道。”

巴内特尤其对西班牙媒体的行为感到失望，称他们在报道贝尔家庭的故事时越过了底线。

“在他很小的时候，我就是他的经纪人，我为他感到骄傲，”巴内特继续说道。

“不仅仅是因为他的成就和其他的一切，而是因为他已经成为一个伟大的人。他从来没有说错过，也没有做错什么……他的一生真的堪称楷模。”

“他刚来的时候，一家报纸就开始在报纸上编排有关他和他妻子家庭的文章——这是可耻的。”

在皇马的一段时间里，贝尔获得了很多奖杯，而巴内特认为白衣军团应该做更多的事情来表达他们对威尔士人的赞赏。

“这个国家应该为他感到骄傲，英国应该为他感到骄傲。别再贬低他了，你们应该去写下他做到了什么，他取得了什么成就。”

“这很让人恼火，对于皇马来说也是一样，他们要看看贝尔这些年为球队取得过的成绩。

“他们应该亲吻他踩过的地板。”

除了为贝尔在西班牙的遭遇打抱不平，实际上巴内特在稍早时候接受采访谈到了贝尔重回热刺的一些情况，并谈到了租借合同到期后贝尔的下一站问题。

“贝尔之所以选择回到热刺，这一切都源于我和列维主席的一次交流，我主动提出了这一想法，而热刺则选择了主动采取行动。”

“这一切并有什么魔法，只有漫长的对话协商。实际上，列维早就想把贝尔带回白鹿巷了，而之前都没能诚行，这一次显然是正确的时间。”

“贝尔一年后的去处？我希望贝尔不要再回到皇马，我可以确定，如果一切顺利，我们愿意让贝尔在热刺再呆一年，他们在这取得成功。这是他想效力的俱乐部，再呆一年没什么问题，这能够让接下来我的工作变得简单。”

“我希望他能找回对比赛的激情，以自己最熟悉的方式在球场上踢球，不过这都取决于他自己。”

贝尔在伯纳乌度过了艰难的一年，在 2018 年夏天转会江苏苏宁失败之后，他并没有得到足够的出场机会，而是成为了球队的“替罪羊”，每一次的出场都会得到球迷的嘘声。

“他取得了比任何出国踢球的英国球员都高的成就，所以我觉得他并没有什么问题。”

“我觉得他得到这样的对待是错误的，他为皇马贡献了很多，在效力7年后，他本应得到更好的对待。”

“我不想指责任何人，但是我觉得球迷的做法是可耻的，皇马也没有站出来帮助贝尔，而这就是我想说的全部。”