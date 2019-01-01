经纪人：贝尔不会以租借形式离开皇马

威尔士国脚被他的经纪人认为是“世界上最好的球员之一”，只有当合适的报价出现时，他才会离开。

加雷斯·贝尔的经纪人重申威尔士国脚不会以租借的形式离开皇马，尽管关于他即将离开伯纳乌的猜测越来越多。

白衣军团毫不掩饰他们想在今年夏天为这位30岁的前锋找到一个买家的想法。

齐达内暗示已经接近达成协议，贝尔目前已经被排除出季前赛。

贝尔转会中国一事一直在讨论中，可能会有一家亚洲球队以租借的形式接收贝尔，同时支付他丰厚的薪水。

在英超和德甲的顶级球队中也有类似的交易，热刺、曼联和拜仁慕尼黑都与贝尔有过联系。

不过，乔纳森·巴内特坚称，不会批准任何租借转会。

他告诉天空体育:“不会有临时的交易让他离开俱乐部。加雷斯是这个星球上最好的球员之一。我可以向你保证他不会被租借到任何俱乐部。”

世界上没有多少俱乐部能负担得起贝尔的转会费用。事实证明，这是皇马将他从名册除名的绊脚石。

尽管如此，巴内特坚持认为贝尔不会被迫离开伯纳乌，因为他的合同到2022年才到期，并准备等待任何合适的报价。

他补充道:“加雷斯是一名皇家马德里球员，现在他仍然是一名皇家马德里球员。如果有适合我们的事情发生，那么事情就会发生变化，他可能会在一天或一周内离开。或者在合同结束前的三年内他仍然是一名皇马球员。”

在未来的不确定性中，贝尔继续和他的皇马队友一起训练。

银河战舰目前在美国参加国际冠军杯。

齐达内的球队将在下一场比赛中迎战英超球队阿森纳，但是贝尔是否会参加比赛还有待观察。