经纪人证实巴萨有意劳塔罗·马丁内斯：都是真的

据阿根廷国脚的经纪人说，巴塞罗那一直在关注这名前锋。

劳塔罗·马丁内斯的经纪人阿尔贝托·亚基证实西甲冠军巴塞罗那有兴趣签下这名国际米兰前锋。

21岁的马丁内斯被传将以1.12亿欧元(1亿英镑/ 1.26亿美元)的价格加盟巴萨，而这距离他加盟国际米兰只有一个赛季的时间。

这位阿根廷国脚在上个赛季的所有比赛中打入9粒进球，其中6粒在意甲联赛中打进。

此后，他加入了国家队参加美洲杯，并在比赛中攻入两球，与塞尔吉奥·阿圭罗并列阿根廷国家队第一。

这位前锋在阿根廷对卡塔尔的最后一场小组赛中打入了他的第一个进球，这场2:0的胜利让2015年和2016年的亚军进入了淘汰赛阶段。

在四分之一决赛中，阿根廷2-0击败委内瑞拉队，他再次进球，但阿根廷队在下一场对阵东道主巴西的比赛中落败。

马丁内斯总共为阿根廷国家队出场11次，攻入6球。

当被问及马丁内斯是否会加盟巴萨时，亚基对Ole说:“关于巴萨的兴趣是真的。没有人给我们打电话，但我们知道他们一直在盯着他看。巴塞罗那喜欢他是真的。”

在孔蒂接替斯帕莱蒂出任主教练后，国米一直在转会市场忙碌。蓝黑军团已经签下了迭戈·戈丁、瓦伦蒂诺·拉扎罗和斯特凡诺·森西，同时据报道他们准备宣布卡利亚里中场尼科罗·巴雷拉的到来。

同时，国米也在与比利时前锋卢卡库进行谈判，看来卢卡库即将离开老特拉福德。

与此同时，巴萨也吸引了弗兰基·德容和内托加盟俱乐部，他们还希望签下马德里竞技的安托万·格里兹曼和阿贾克斯的队长德里赫特。

他们也和内马尔联系在一起，内马尔可能在夏天离开巴黎圣日耳曼，因为有报道称巴西球星对法甲豪门不满意。