经纪人：表现糟糕不能只怪路易斯 合同问题将在本周解决

巴西人在周中对阵曼城的比赛中表现糟糕，不过也许他很快就能与阿森纳签下一份新合同。

大卫·路易斯的经纪人霍拉布钦表示，这名阿森纳后卫的未来将在本周得到解决。

路易斯与阿森纳的现有合同将在本月月底到期，不过枪手还没有决定与他签下一份新合同，

阿尔特塔曾在近期表示希望与这位巴西后卫继续合作，但他得到新合同的机会显然在周三被破坏，枪手在阿提哈德球场0-3惨败于曼城之手。

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这位33岁的老将在上半场第21分的时候，替补受伤的巴勃罗·马里上场，他的失误让斯特林在中场休息前破门得分。

第49分钟，路易斯在禁区内对马赫雷斯犯规而被红牌罚下，凯文·德布劳内一蹴而就，点球破门帮助主队扩大了比分。

菲尔·福登在补时阶段为曼城锦上添花，天空体育评论员杰米·卡拉格在赛后对路易斯的表现进行了严厉的批评。

前利物浦后卫暗示大卫·路易斯可能已经为阿森纳踢了他的最后一场比赛，但是霍拉布钦立即站出来为他的客户辩护。

这位超级经纪人向Talksport透露了枪手中后卫目前在酋长球场的位置:“续约之所以被搁置并不是任何其他原因，并不是因为阿森纳或者大卫·路易斯不想签下新约，只是因为新型冠状病毒疫情的原因。”

“在现在这样一个时刻，你的现有合同还有14天就将到期，你正处于职业生涯的关键时刻，而且你可能还能维持巅峰状态三四年，所以合同问题显然会一直萦绕在你的脑海里。”

“但这不是昨天糟糕表现的借口，但你面对的是英格兰最好的球队之一，阿森纳对比赛缺乏控制，显然会给后防线带来压力，他想要踢一种不同类型的比赛。”

“我能告诉你的是，续约的问题将在本周得到解决，6月22日是绝大部分俱乐部的最后期限，无论其他情况如何。这件事是新型冠状病毒疫情期间需要解决问题的例子。”

霍拉布钦还回应了卡拉格的评论:“我昨晚和大卫·路易斯谈过了。这些都是在比赛中发生的，我并不是在为任何情况辩护，但是大卫·路易斯在他的职业生涯中已经赢得了20个奖杯，包括英超联赛，足总杯，欧联杯和欧冠。”

“他在葡萄牙和法国赢得了一切，他是一个经验丰富的家伙，在贝尼特斯、萨里、孔蒂、穆里尼奥、埃梅里和现在的米克尔手下踢球。”

“如果你和所有的顶级教练都有过交流，特别是像贝尼特斯这样的教练，他们曾经和卡拉格和大卫·路易斯都共事过，问他会先选谁，我想他的第一选择肯定会是大卫·路易斯。”

“每个人都可能会犯错，但我认为当你犯错时，站出来道歉并举起你的手是非常重要的。”

“阿森纳有很多年轻的球员，看到这样一个经验丰富、拿到过这么多奖杯的球员做出这样的事情，对他们来说是一件不可思议的事情。”