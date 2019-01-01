经纪人：范德贝克只会去欧洲顶级俱乐部

范德贝克的经纪人称他的客户的未来不会取决于金钱。

据阿贾克斯中场球员唐尼·范德比克的经纪人斯雅克·斯瓦特透露，范德贝克只会离开阿贾克斯加盟欧洲顶级球队之一。

范德贝克为阿贾克斯发挥了关键作用，他们赢得了国内双冠王，并在2018-19赛季进入了欧冠半决赛。

这位22岁的球员攻入17球，其中包括在欧冠对阵尤文图斯和托特纳姆热刺的重要进球，并在57场比赛中贡献13次助攻。

范德贝克的表现表明他可能在夏天离开荷兰，据报道英超和德甲的球队都对他感兴趣。

但斯瓦特说，荷兰国脚的追求者将不得不说服他，如果他们想在今年引诱他离开，他将会更上一层楼。

“唐尼适合一家踢进攻性足球的俱乐部。这样的他是最好的。”在阿贾克斯效力期间曾三次获得欧冠冠军的斯瓦特对荷兰《国际足球》说道：“他在阿贾克斯就已经如此。但最终每个顶级球员都想知道自己的极限在哪里。我没有看到唐尼离开阿贾克斯去国外的任何俱乐部的可能。他不是那种根据金钱来选择的人。唐尼知道他在阿姆斯特丹所拥有的一切，他不会拿这些去换一些不那么有竞技意义的东西。在我看来，如果他离开阿贾克斯，他一定会去一家顶级俱乐部。”

范德贝克从10岁起就一直效力于阿贾克斯，他目前的合同将持续到2022年。

他说他并不急于决定下一步的行动。当被问及关于他未来的传闻时，他说：“你听到和读到了一切，但我只是保持冷静。我只是喜欢足球和我的成长。我很享受在阿贾克斯的时光，我的合同还有三年。我不会对我的未来发表任何声明。首先我想谈谈荷兰国家队。和荷兰队一起夺冠将是这个出色赛季的完美结局。然后我们再看看接下来会发生什么。”