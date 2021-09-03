经纪人：范德贝克上赛季过得很痛苦 索帅没保证他本赛季会更多的上场

这名荷兰中场在夏季转会窗口期间被红魔留下，但新赛季他还需要为出场时间而战

范德贝克的经纪人承认，自己的客户上赛季在曼联度过了一个“非常痛苦”的时期，同时他表示俱乐部无法保证这位24岁的荷兰中场本赛季会有更好的处境。

曼联去年夏天从阿贾克斯签下了范德贝克，当时许多人都对这笔交易提出了质疑，因为曼联中场已经有足够多的人手。来到红魔的首个赛季，范德贝克机会寥寥，这导致今夏出现了转会传闻。

他的经纪人圭多-阿尔伯斯告诉talkSPORT：“范德贝克很高兴俱乐部如此信任他，但上个赛季他真的很痛苦，因为他没有踢太多比赛。他已经准备好了。这关乎选择和时机，你必须接受。他签了六年的合同，但他想踢球。”

“在过去的几周里，他证明自己已经为新赛季做好了准备，他也展示了俱乐部所希望看到的，所以我们将在接下来的几个月里看到俱乐部是否会使用他。”

“希望俱乐部会给他使用他，不然的话，我们就得你找其他的解决办法，但我认为这没有必要。”

“在接下来的几个月里，范德贝克将会成为一名真正优秀的曼联球员，并让一直支持他的球迷高兴，他会成功的。”

阿尔伯斯承认球员在夏季转会窗口时就有过转会的想法，虽然有其他球队感兴趣，但最终并没有达成交易。

范德比克上赛季仅在英超联赛首发4次，本赛季他还没有1分钟的出场机会，俱乐部也无法保证他会在2021-22赛季中得到更多机会。

阿尔伯斯说道：“教练们永远不会这样做这样的保证，所以不，他没有被承诺任何事情，我认为这很公平。教练必须做好自己的工作，球员也必须做好自己的工作。”

“最后，如果你得到了出场机会，而且状态不错，踢得很好，你需要对自己的职业生涯负责。他并不是在寻求得到保证，他每天都在努力工作，如果有机会，他会去争取的。”

“他很有耐心，他是个好人。问题是环境再也没有耐心了，那些写他新闻的人并不知道他的故事，他们都在写自己幻想的故事。这就是2021年。”

“最终，范德贝克想踢比赛，但他必须更有耐心。”

“他不是那种会做疯狂的事情并改变心态的人。我想在接下来的几个月里，每个人都会喜欢上他的品质。”