经纪人：维尔通亨与热刺续约的大门依然敞开

这名比利时国脚即将结束他在北伦敦的合同，但是他的经纪人表示延长合同仍然是一个选择。

扬·维尔通亨的经纪人说，球员和俱乐部续约的大门仍然敞开着，他将跟随阿尔德韦雷尔德的脚步与热刺续约。

按照目前的情况，这位32岁的球员将在今年夏天合同到期后自由转会。

随着穆里尼奥的到来，另一位比利时国脚已经在合同上签字，热刺一直希望能有新的条款。

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维尔通亨还没有做出和同胞阿尔德韦雷尔德一样的决定，但是他的代表说不能保证他会离开。

经纪人汤姆·德·穆尔告诉HLN关于未来在北伦敦的谈判：“我们目前还没有与热刺达成协议，但我不排除任何可能性。”

“我们考虑一切。人们对扬很感兴趣，当然作为自由球员，但是热刺对我们来说也是一个有趣的选择。门还开着。”

“在艰难的开局之后，他仍然希望在热刺取得好成绩。他希望有资格参加欧罗巴联赛或欧洲冠军联赛，或者在这种情况下赢得足总杯。”

“他已经32岁了，但他仍然雄心勃勃。他很专注。例如，欧洲杯对他来说非常重要。”

“这就是他美好的地方。他希望尽可能长时间地在顶级比赛中保持最高水平。他还是很饥渴。”

在最近的一场比赛之后，人们对维尔通亨在热刺的表现提出了更多的问题。

在足总杯第四轮与南安普顿的重赛中，他在第54分钟被替换下场，这显然让他很沮丧，但德·穆尔说这件事被夸大了。

他补充道：“在我看来，它有点太大了。扬只是对他的换人感到失望，对他的表现，对全队的表现。”

“扬很难掩饰这一点，但他就是这样。他仍然对热刺很满意，在伦敦感觉很好。”

热刺现在正在放寒假，在2月16日客场挑战阿斯顿维拉之前不会回到英超赛场。