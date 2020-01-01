经纪人：格拉利什不急于转会 将竭尽全力棒维拉保级

这位英格兰新星的经纪人表示自己的客户并不急于转会，优先的目标是努力帮助维拉保级。

杰克·格拉利什的经纪人声称，以高价转会到曼联或其他追求他的俱乐部，对自己的客户而言并非需要优先考虑的事情，他正专注于帮助阿斯顿维拉完成英超保级任务，

这位24岁的组织核心希望在下一个转会窗口打开时离开自己自儿时起一直效力至今的俱乐部。

不过如果维拉无法在未来几周没完成保级任务，那么他们想要留下球队队长的可能性将变得微乎其微。

其他球队

迪恩·史密斯和俱乐部高层已经意识到，想要阻挡其他球队对格拉利什兴趣的增长将会是一个不可能完成的任务。

前往老特拉福德迎接一个全新职业生涯的开始正在酝酿中，很多人都认为这位天才中场应该得到一个比现在更大的舞台，以展现自己。

不过，这位英格兰的希望之星与阿斯顿维拉之间有着强烈的感情联系，这也意味着他不可能坐视球队降级。

也许他需要加盟其他俱乐部以延续和提升自己的职业生涯，不过他更想在离开之前帮助球队完成保级任务，这也是他现阶段唯一的想法。

乔纳森·巴尼特，格拉利什的经纪人，主要负责与其他俱乐部进行接触，以了解他们对自己客户的任务。不过他在近期表示，自己不会急于去运作客户的转会问题，因为格拉利什目前有着更紧迫的任务需要去实行。

巴尼特在接受媒体采访时表示:“杰克是阿斯顿维拉的队长，他现在的首要任务是确保球队能够留在英超。”

“在这个问题解决之前，我们不会进行转会方面的讨论。”

“他将帮助球队保级作为首要任务是正确的，他有着自己的责任，这就是他需要去做的，他将继续为阿斯顿维拉竭尽全力。”

很多人都在谈论如果格拉利什转会到老特拉福德之类的话题，这也证明了他的潜力得到了广泛的认同。

然而，这个赛季格拉利什还需要为阿斯顿维拉踢8场比赛，迪恩·史密斯的球队目前位列英超积分榜第19位，距离倒数第三只差1分。