经纪人：托雷拉与詹保罗重聚将是“特别的”事情

这名23岁的球员被传将会回到意大利，此前有评论称他很难适应英格兰的生活，但目前双方面还没有取得联系。

卢卡斯·托雷拉的经纪人透露，这位中场球员很有可能与AC米兰前主教练马可·詹保罗重聚，不过目前还没有联系。

这名乌拉圭人最近几周一直被传将回到意大利，他在桑普多利亚的前主教练有望在不久的将来接手圣西罗。

这位23岁的球员在詹保罗手下效力了两个意甲赛季，之后于2018年7月以2600万英镑(合3300万美元)的价格加盟阿森纳。

这名球员的经纪人巴勃罗·本坦科特表示，尽管他还没有从米兰得到任何具体的兴趣，但是转会可能会吸引托雷拉。

“我对红黑军团对我的兴趣一无所知，没有人联系我，”他说。

“我是从媒体上得知这种可能性的。”

“詹保罗打来的电话对卢卡斯来说是不是很特别？是的,很明显。”

这名中场球员在枪手的处子赛季表现出色，他参加了50场比赛，帮助埃梅里的球队打进了欧联杯决赛。

关于这位乌拉圭国脚将离开酋长球场的传闻只是因为他在谈到自己在英格兰的艰难生活时承认他“更喜欢在意大利生活”。

“伦敦是一个完全不同的世界。英国是一个非常大的国家。”

“我在语言、与队友和人们之间的沟通上都有困难。当你不能进行任何对话的时候，这是非常艰难的，这是最重要的部分。”

“天气也很糟糕。早上出去的时候天很阴，训练结束后回来的时候天还是阴的。”

周日开始担任米兰的体育战略和发展总监的保罗·马尔蒂尼，据称他正在制定一项计划来吸引托雷拉回到意大利。

意甲球队可能要花费4000万英镑(5000万美元)来吸引这名中场球员来到圣西罗，尽管他们也在考虑可能与中场球员弗兰克·凯斯交换的交易。