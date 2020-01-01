经纪人：库蒂尼奥希望回到英超 目前一切还没有定论

在巴塞罗那度过了一段艰难的时光，又经历了租借效力拜仁慕尼黑的一个赛季之后，菲利普·库蒂尼奥可能会重返英超。

根据库蒂尼奥的经纪人霍拉布钦透露，这位巴西球星的目标是重返英超联赛。

库蒂尼奥曾是利物浦的明星球员，但在2018年1月，他以1.45亿欧元转会到了巴萨，但可惜的是，他并未能在巴塞罗那立足。

去年夏天，这名巴西球员最终被租借至拜仁慕尼黑，并在22场德甲比赛中攻入了8粒进球。

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这样的表现并没有征服拜仁高层与教练，因此这家德甲豪门已经宣布不会触发1.2亿欧元的买断条款，这位巴西球星大概率将在今夏离开慕尼黑安联球场。

根据报道，包括托特纳姆热刺、阿森纳和他的前东家利物浦在内的多家英超俱乐部都对库蒂尼奥感兴趣。

乔拉布钦，同时也是库蒂尼奥的同胞大卫路易斯和威廉的经纪人，现在已经确认这位27岁的球员希望能够回到英格兰。

“他渴望在某个时候回到英超。”霍拉布钦告诉天空体育。

“今年可能不会发生，也可能会发生，我们现在什么也不知道。我们现在还没有讨论任何事情。”

然而，霍拉布钦坚持认为，巴萨要求从库蒂尼奥身上回收7000万欧元或者要求900万英镑的租借费，都是不切实际的。

他表示:“我从来没有听说过这些数字，我们从来没有讨论过这些数字，从来没有人讨论过这些数字。”