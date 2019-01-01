经纪人：库蒂尼奥不会去其他英超队 他与红军感情深厚

这名球员的经纪人已经排除了转会曼联的可能性，同时也声称巴塞罗那不打算出售他们的7号。

菲利佩·库蒂尼奥的经纪人表示，考虑到他与利物浦的关系，这名巴塞罗那球员不会考虑转会到除利物浦以外的任何英超球队。

这名巴西人最近几周一直与转会到曼联、切尔西以及利物浦联系在一起，但是经纪人霍拉布钦相信如果库蒂尼奥重返英超，他只会回到利物浦。

“曼联是一家出色的俱乐部，我有球员在那里，我对他们充满敬意，但就菲利佩而言，这将是一个极其困难的几乎不可能的转会。”霍拉布钦告诉talkSPORT：“菲利佩很难为利物浦的任何对手效力，因为他对利物浦的感情太深了。他在那里度过了一段美好的时光。他的心和亲和力都与利物浦紧密相连。”

据报道，库蒂尼奥在2018年1月以1.42亿英镑(1.78亿美元)的价格离开利物浦之前，在利物浦效力了5年，但他一直难以让自己成为诺坎普一线队的首发常客。

虽然这名27岁的球员是在18个多月前离开红军的，但霍拉布钦认为，俱乐部在那段时间的复兴可能意味着库蒂尼奥在尤尔根·克洛普的球队里没有位置。

“利物浦已经建立了一支强大的球队，主教练在这方面有很好的平衡，这可能是国内最好的足球俱乐部之一。”他说：“因此，随着球队的发展和阵容的壮大，(签下库蒂尼奥)将是他们必须要做的事情，他们必须决定是否觉得现在的阵容中缺少像菲利佩这样的球员。很明显，如果他想回到英超，那一定是利物浦，但目前我认为这将是困难的，这将取决于他们。”

最近几天，关于库蒂尼奥可能会回到他的前东家的猜测明显增加，有报道称巴塞罗那可能会给利物浦提供两年租借这名球员的机会。

然而，这名球员的经纪人否认了这些谣言，并声称巴萨想要留住他们创纪录的签约球员。

“我不知道那些故事。”霍拉布钦说：“巴托梅乌(俱乐部主席)对我说得很清楚，他不想让球员离开，他在那里有未来。他们付出了巨大的努力来引进他，他是巴塞罗那历史上最昂贵的签约，也是世界上第二或第三昂贵的签约。随着足球的发展，有时球员们会对某个地方感到不舒服，有时是俱乐部不太适合他们。如果发生这种情况，我们将决定什么对菲利佩最好，但目前我们被告知这不会发生，这很好。”