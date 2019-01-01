经纪人：孙兴慜喜欢意大利 去那不勒斯有何不可

韩国人能离开伦敦去那不勒斯开始新的冒险吗？

据托特纳姆热刺球星孙兴慜的经纪人布利梅斯特透露，孙兴慜有可能转会到意甲球队那不勒斯。

自2015年从勒沃库森加盟托特纳姆热刺以来，孙兴慜已经成为英超和欧洲最好的前锋之一。这位韩国国脚已经为热刺打进了70个进球，同时他在上赛季的欧冠中扮演了关键角色。

然而，在意大利的一次新的冒险可能会引起这位27岁球员的兴趣。

“我从来没有带过球员来那不勒斯，但我想带，因为我最喜欢的球员迭戈·马拉多纳曾为他们效力。”布利梅斯特在接受火星电台的《Si gonfia la rete》节目采访时表示：“我过去和那不勒斯谈过，和那些不在俱乐部的主管谈过。我将利用这次与萨尔茨堡的比赛来和他们交谈。

“至于孙兴慜在那不勒斯踢球，为什么不呢？在足球中你永远不能说不。孙兴慜喜欢意大利，那里的食物和意大利人。把他从托特纳姆带走并不容易，因为他很贵，但是，如果有一天，谁知道呢？”

尽管孙兴慜的状态让他成为了欧洲最好的攻击手之一，但他透露他很高兴自己没有像其他足球巨星那样得到公众的关注。

“不，一点也不。我不像梅西和C·罗纳尔多。”孙兴慜告诉够力足球和DAZN：“我只能尽我最大的努力去帮助球队。如果我能做到这一点，我会很高兴。”