经纪人：如果梅西想和劳塔罗踢球 他可以来国米

在表示他的客户与巴萨有联系后，贝托·亚克坚持阿根廷前锋劳塔罗·马丁内斯今夏不会离开梅阿查。

劳塔罗·马丁内斯的经纪人表示，他的客户今夏不会离开国际米兰，如果梅西想和他的国家队队友一起踢球，他可以加盟意甲俱乐部。

马丁内斯去年夏天从一家竞技俱乐部转会到国米，并享受了一个稳定的意甲处子赛季，在27场联赛中打入6球，其中13次首发。

在今年夏天的美洲杯上，他的形象得到了进一步的提升，他在四场比赛中打入两球，帮助阿根廷获得了美洲杯的第三名。

最近几天，马丁内斯的经纪人贝托·亚克证实了西甲冠军对马丁内斯的兴趣，并与巴萨有了联系。

然而，亚克坚持认为马丁内斯完全忠于国米，并且很高兴开始与俱乐部的新主教练、前意大利和尤文图斯主帅安东尼奥·孔蒂合作。

“马丁内斯不会离开国米，他迫不及待地想和孔蒂一起工作。”亚克告诉FCInterNews：“很明显，被世界上最好的球员表扬是一件美妙的事情，让人非常满意。劳塔罗听到梅西的称赞非常高兴，这让他更加努力地去实现自己的目标。然而，劳塔罗只考虑了国米。他和蓝黑军团在一起很开心，他的梦想很远大。孔蒂已经打电话给他解释了工作方法，肯定要靠他了。”

在确认了对巴萨的兴趣后，亚克再次谈到了他的客户与西甲冠军的传闻，并指出他们还没有正式联系。

然而，他重申了梅西和马丁内斯下赛季在俱乐部级别上合作的唯一方法就是巴萨球星决定转会到国际米兰。

“这是真的，红蓝军团对马丁内斯感兴趣，尽管俱乐部没有正式联系我们。我们知道这些谣言在一定程度上是真实的，但我重申，劳塔罗将留在国米。这么说吧：如果梅西想和马丁内斯一起踢球，那么他可以加盟国米。”