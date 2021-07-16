经纪人：基耶利尼不可能今夏退役 我们在等待尤文图斯的电话

这位36岁后卫的经纪人正在等待与斑马军团谈判，因为他之前的合同已经到期

基耶利尼的经纪人解释称，这位欧洲杯冠军球员正在等待与尤文图斯进行合同谈判，并坚称他们没有收到其他的报价。

这位36岁的老将刚刚帮助意大利赢得了欧洲杯冠军，他与尤文的合同已经在上个月底到期，现在他是一名自由球员。

基耶利尼已经在斑马军团效力了17年，他预计会与斑马军团进行续约谈判，但目前任何可能性都无法被排除。

基耶利尼的经纪人戴维德-里皮最近告诉Radio Radio：“续约是双方面的，基耶利尼参加了欧洲杯，并非常专注于赛事。他与尤文之间没有问题，我们说过了，我们会与俱乐部在这个夏天晚些时候见面，但我们还没有坐下来谈续约。”

被问到如果其他球队送上报价会有什么样的事情发生时，里皮说道：“他们得先送上报价，直到今天为止，还没有球队送上报价，我们在等待尤文图斯告诉我们什么时候见面会谈。”

基耶利尼至今已为意大利国家队出场112次，并为尤文图斯出场535次，帮助球队赢得9座意甲冠军和5座意大利杯冠军。

没有迹象表明他会在今夏去其他地方寻找新的挑战，而基耶利尼也没有打算在今夏退役。

里皮说道：“认为基耶利尼会在这个时候退役是疯狂的，他在十字韧带撕裂后的恢复是惊人的，激情在驱动着他前进，我们在欧洲杯中可以看到他仍然充满激情。”

“他多年来都是尤文的标志，我们在等待俱乐部的通知。没有人给我们打过电话，但如果有人给我们打了电话，我也不会感到意外，因为他是意大利阵中唯一一名自由球员。”