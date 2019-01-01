经纪人否认转会流言：厄齐尔的未来在枪手

厄齐尔与阿森纳目前的合约将在2021年到期，他在埃梅里的战术中主力不保，媒体传言称他将会被阿森纳出售。不过厄齐尔的经纪人索古特表示，这名中场球星的未来依然在阿森纳，他甚至有可能进一步延长合约。

北京时间1月3日，厄齐尔的经纪人埃尔库特-索古特（Erkut Sogut）在接受够力足球独家专访时否认了关于球员会离开阿森纳的传言，并表示这名中场大将甚至在考虑继续延长合约。

阿森纳功勋主帅温格离开球队之前代表球队与厄齐尔签下了续约合同，但是自埃梅里来到酋长球场后，德国人并不在新任主帅的战术计划中。此后，他频繁的与转会新闻联系在一起。

30岁的厄齐尔因为膝伤错过了阿森纳最近的两场比赛，而在之前对阵布莱顿的比赛中，他更因为表现不佳被埃梅里在中场休息时就替换下场。

联赛开始至今已经过去21轮，厄齐尔仅有13次出场，不过他仍然在有限的时间里创造了22次机会，是球队中创造机会最多的球员。

厄齐尔目前的合约将在2021年到期，据报道，阿森纳可能会考虑将他与皇马球员伊斯科进行交换。

不过他的经纪人索古特坚持表示，厄齐尔会继续留在北伦敦，他为自己效力阿森纳而感到自豪。

索古特告诉够力足球的记者：“我并不想公开谈论厄齐尔的情况，但是鉴于近期频繁出现关于他会离开阿森纳的新闻，我认为对此事有必要进行澄清，以此结束无意义的猜测，让我们更专注于足球比赛。”

“厄齐尔始终认为自己的未来在阿森纳，于是在去年一月份，他和俱乐部续签了一份新合同，直到现在他的想法依然未曾改变。他希望留在这里履行完合同，甚至可能待得更久。”

“厄齐尔百分之百地忠诚于阿森纳俱乐部。他热爱这家俱乐部，认同这里的价值，他不想去其它任何地方。”

索古特补充说：“他很自豪能够身穿阿森纳球衣，无论在球场内外，他都为可以代表阿森纳感到骄傲。”

“他认真对待自己的责任，本赛季曾有佩戴队长袖标的经历，他和队友、工作人员以及球迷们都有非常良好的关系。”

“围绕厄齐尔未来的猜测不是来自于他本人或者我们的阵营，媒体的不实报道令人感到遗憾，因为厄齐尔的情况非常清晰明了：他的未来就在阿森纳，再无其他。”