经纪人：卡尔文-菲利普斯无意离开利兹联 这是他从小支持的球队

这位备受好评的中场球员身价继续飞涨，但他的经纪人表示球员不会寻求离开利兹联。

卡尔文-菲利普斯的经纪人表示，球员无意离开利兹联。菲利普斯的身价在过去12个月里飞速飙升，这位25岁的中场随利兹联升上英超后表现出色，被英格兰征召，并成为三狮军团在本届欧洲杯的明星球员。

据报道，已经有球队对菲利普斯表现出兴趣，但他的经纪人凯文-夏普表示球员不会理会转会传闻。

夏普说道：“在菲利普斯上一次续约前，他已经得到一些球队的关注，所以我们坐下来研究了各个选项，评估了所有利弊。”

“他的愿望不是离开利兹联，而是得到一份新合同作为出色表现的回报，比留队继续效力这支他从小支持的俱乐部。”

“在2019年9月签下的这份合同中，我们包括了利兹联能否升入英超联赛的条款，所以一切都为英超联赛做好了准备。我们知道这有点像在赌博，但我们知道利兹联会在贝尔萨手下成功升级，显然球队做到了。”

“现在有很多球队关注菲利普斯，因为你越成功，就会吸引更多球队。但菲利普斯在利兹联过得很开心，他没有打算转会，这更像是继续做你在俱乐部和国家队所做的事情。”

菲利普斯是利兹本地人，他与白玫瑰的合同将在2024年夏天到期。俱乐部现在没有必要与他展开续约谈判，但如果菲利普斯保持这样的水准，俱乐部或许得为他开出一份待遇更好的合同。

夏普表示自己不会推动俱乐部给出更好的薪水，但也不排除任何可能性。他说道：“这不是我们主动去寻求发生的事情，因为重要的是菲利普斯踢得上比赛并且享受他的足球。”

“但如果利兹联想要给菲利普斯更好的待遇，同时保护好球队的资产，那我们当然有兴趣坐下来和俱乐部谈谈，菲利普斯的身价会继续上涨，希望这能继续保持下去。”