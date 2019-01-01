经纪人：劳塔罗和梅西在巴萨并肩会很美好

这位国米射手在上半场上演帽子戏法，帮助阿根廷在缺少梅西的情况下轻取墨西哥。

劳塔罗·马丁内斯的经纪人承认，他很乐意看到他的客户在巴塞罗那与梅西并肩作战。

国际米兰球星劳塔罗·马丁内斯于2018年初在豪尔赫·桑保利的带领下进入国家队，但最终无缘当年的世界杯。

在桑保利的继任者莱昂内尔·斯卡罗尼的带领下，劳塔罗真正确立了自己的国家队地位，在过去的12个月里，他在13场国家队比赛中打入9球，超过了梅西、塞尔吉奥·阿圭罗和保罗·迪巴拉等球星。

梅西和劳塔罗在今年的美洲杯上形成了良好的合作关系，阿尔贝托·亚克也看到了他们在俱乐部层面的合作希望。

在劳塔罗为阿根廷上演帽子戏法后，这名经纪人向TyC Sports解释道：“能看到（劳塔罗）和莱奥（梅西）在巴塞罗那并肩作战真是太棒了。很高兴看到他这样踢球，如此放松和快乐。自从他在青年队踢球以来，他在国家队看起来很开心。他有出色的控制能力和把握时机的能力，他一直在展示这一点。防守队员很难盯住他。”

在安东尼奥·孔蒂的带领下，他和卢卡库是国米的锋线正选，但亚克认为劳塔罗还是那个他第一次遇见时的那个谦虚的孩子。

“他非常谦虚。我去布兰卡港看他的时候，很难带他去布宜诺斯艾利斯，因为他是一个非常注重家庭的男孩。在去国米之前，我告诉他，他不会太难适应。不管他的目标是什么，他都实现了。走进梅阿查并把它当作自己的后花园来玩，这并不容易。”

劳塔罗和国际米兰将在周六恢复联赛的比赛，他们希望在主场对阵乌迪内斯的比赛中能够取得意甲三连胜。周二，蓝黑军团将在主场迎战捷克冠军布拉格斯拉维亚，开启他们的欧冠征程。