经纪人：切尔西确实有意科罗纳 他合解约金3000万欧元

蓝军是与这位在波尔图的多面手联系在一起的球队之一，但是目前还没有正式的报价。

这位墨西哥国脚的经纪人表示，切尔西已经对波尔图边锋杰西·科罗纳表现出了一定的兴趣，但蓝军究竟是否是这位解约金3000万欧元球员的首选目的地还有待观察。

切尔西目前正在计划下一个转会窗口的引援计划，据悉兰帕德已经确定了几个目标。

在他的引援名单上，波尔图球星科罗纳就是其中之一，这位27岁的墨西哥国脚有望在今夏登陆斯坦福桥，他能够胜任球队的右后卫或者边锋。

其他球队

不过切尔西并不是唯一一家与科罗纳有所传闻的俱乐部，他的经纪人确认了这一点。

马蒂亚斯·邦吉告诉媒体:“我们曾经和切尔西有过交流，我不能说他们是对科罗纳感兴趣的A，B还是C俱乐部，现在一切都是谣言。”

“我们将不得不等待一段时间，等待联赛重新开始，然后看看接下来会发生什么。”

“他与波尔图的合同还剩两年。他的出色表现确实引进的一些球队的关注，不过由于新型冠状病毒疫情的影响，转会市场有点陷入停滞的状态。”

“目前科罗纳是波尔图的重要一员，他的解约金是3000万欧元。”

“我们已经和几家英格兰、西班牙和德国俱乐部有过接触，我们需要再等等看究竟会发生什么。”

“通常在每年的这个时候，我们会进行更深入的讨论，不过在如今的市场上，联赛要么恢复，要么还不能得出结论。”