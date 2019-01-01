经纪人：其他豪门开出大合同 但登贝莱会留在巴萨

这名法国攻击手被指与离开诺坎普有关，但他的代表坚称他不会离开任何地方。

奥斯曼·登贝莱的经纪人坚称，尽管收到了“几家欧洲大俱乐部”的报价，但登贝莱仍将留在巴塞罗那。

自从2017年夏天从多特蒙德转会到巴萨以来，登贝莱在巴萨的所有比赛中打入了20粒进球。

然而，这位22岁的球员一直在与伤病作斗争，据报道他的态度不止一次受到队友和俱乐部官员的质疑。

这两个问题最近都出现了，因为登贝莱在上周与竞技队的比赛中腿筋拉伤，将缺席长达五周的比赛。

据称，在比赛结束后飞往塞内加尔之前，登贝莱在机场睡觉，这使他的伤势更加严重，不过他的经纪人否认了这些指控。

由于他的客户现在正面临另一段时间的休养期，登贝莱的经纪人穆萨·西索科否认了任何关于他可能在9月2日转会窗口关闭前离开巴萨的报道。

西索科在接受《队报》采访时表示:“我想明确地阐明登贝莱的情况。他从来没有打算离开巴塞罗那，哪怕是片刻。这是几个月来确定的行动方针，没有任何因素是或将可能使我们偏离它。奥斯曼在俱乐部感觉很好，他决心长期坚持下去。尽管有几家欧洲豪门的报价，但奥斯曼相信他想成为其中最大的豪门的一员，一切都为他的发展做好了准备。不幸的是，他的伤病暂时阻止了他在这个优秀而美好的赛季的前进。但这不会影响他的成功，也不会影响他尽快复出的意愿。他是巴塞罗那的一员，他将以百分之百的意志为俱乐部的荣誉效力!”

登贝莱在休赛期被传将加盟巴黎圣日耳曼，作为内马尔回归巴塞罗那的一部分，同时也有传闻说他也在阿森纳的引援名单上。

但是这位法国国脚现在看来要在诺坎普度过他的第三个赛季了，他希望能够帮助球队连续第三次获得西甲冠军。