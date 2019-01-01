经纪人：克洛普是利物浦的非卖品 他们在考虑续约了

在带领红军在欧洲取得第六次成功后，安菲尔德渴望给他们的主教练提供一份新合同也就不足为奇了。

尤尔根·克洛普的经纪人马克·科西克说，利物浦希望把这名德国人和俱乐部的新合同联系起来。

克洛普在2015年加盟红军，仅仅四个赛季就把利物浦变成了欧洲顶级球队之一。

利物浦在英超联赛中得到了俱乐部历史上最高的积分，并在2018-19赛季赢得了欧冠冠军，从而结束了一个精彩的赛季。

考虑到他在利物浦的出色表现，以及之前在美因茨和多特蒙德的辉煌表现，克洛普最近与一些足球顶级职位联系在一起并不令人意外，尤其是德国国家队的位置。

虽然科西克承认克洛普有一天可能会有兴趣接管德国国家队，但他声称利物浦主帅并不想很快离开红军。

科西克对德国世界报说：“尤尔根自己曾经说过，如果勒夫有一天不再想当国家队教练，而他有可能做那份工作，这对他来说是一个选择。”

然而，他补充说，克洛普在目前的合同于2022年到期之前没有离开红军的计划。

“利物浦甚至想延长合同。”他补充道：“(尤尔根)在最近的庆祝活动上(赢得欧冠后)再次感到，利物浦是一个多么优秀的俱乐部，他在正确的时间出现在正确的地点。”

科西克还暗示利物浦不会允许另一支球队与他们现在的主帅对话，无论他们要给多少钱。

他说:“尤尔根目前是非卖品。但无论如何，很难衡量他的转会费。对于一个将俱乐部价值从9亿英镑提高到28亿英镑的教练来说，这将如何运作?但不是这么来算的。”

至于克洛普的眼前利益，他无疑已经在为2019- 2020赛季做准备了，一线队的一些队员已经回来报到参加季前训练了。

这名52岁的教练到目前为止在转会市场上几乎没有买人，他们唯一的新成员是年轻的范登伯格。