经纪人：伊瓜因在意大利只会为尤文图斯效力

冈萨罗·伊瓜因的经纪人兼哥哥称球员在意大利只会为尤文图斯效力。

冈萨罗·伊瓜因的哥哥兼经纪人尼古拉斯·伊瓜因日前表示，尽管外界猜测冈萨罗·伊瓜因将转会罗马，但冈萨罗·伊瓜因还是决定履行与尤文图斯的合约。

这位前阿根廷国脚是今年一月从尤文图斯租借到切尔西的，参加了14场英超联赛，打进5球。

他现在已经回到斑马军团，并打算在安联球场再踢两个赛季，据他的经纪人说，尤文是他唯一考虑在意大利踢球的俱乐部。

尼古拉斯说:“冈萨罗希望尊重他的合同，因此他将在尤文图斯再待两年。他在尤文的表现很好，为意大利的另一支球队踢球并不是一个可行的解决方案。我不想冒犯任何人，但是如果冈萨罗再次在意大利踢球，那么他只会为拥有他的尤文效力。”

伊瓜因转会西伦敦是一个与毛里齐奥·萨里重新接触的机会，萨里执教那不勒斯期间是伊瓜因最高产的一个赛季，2015-16赛季他为那不勒斯打进36粒意甲进球，是自1928-29赛季以来意甲单赛季进球最多的球员。

萨里现在与尤文图斯的主帅位置联系紧密，他将面临那不勒斯球迷的愤怒，就像伊瓜因在2016年从那不勒斯转会时一样。

他的哥哥理解球迷们为什么对这位前锋感到不满，但他相信这证明了那不勒斯球迷的热情。

“双方都想要对方。那不勒斯人一直都很喜欢冈萨罗，他转会尤文后得到的嘘声证明了这一点。这很痛苦，但我认为他们的反应很正常，因为我们谈论的是一群充满激情的球迷。”

另一个传闻说伊瓜因将回到阿根廷，在河床结束他的职业生涯。他的经纪人认为这还为时过早，并支持他的兄弟选择退出国家队。

“我认为现在(回到河床)还为时过早，因为冈萨罗已经31岁了，一旦他恢复了精力，他就可以为尤文图斯效力了。对于退出国家队，他没有第二个想法。他觉得自己必须让位于更年轻的球员，因为在国家队效力这么长时间是一项巨大的责任，他更倾向于退出。”