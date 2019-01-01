经纪人：不管内马尔来不来 登贝莱都不走

有报道称巴西人的到来可能会促使这位目前的布巴萨球星寻找新的俱乐部，与此相反的是，他很高兴留下来为一个位置而战。

巴塞罗那球星奥斯曼·登贝莱的经纪人否认了他的委托人会在内马尔回归后寻求离开诺坎普的方法，并申明法国国脚“并不关心”他潜在的新队友。

随着弗兰基·德容、安托万·格里兹曼和费尔波等人的加盟，内马尔已经成为巴萨夏季新闻的主要人物，令俱乐部其他球员的来来去去黯然失色。

尽管与法甲冠军的谈判并不容易，但在周五的比赛中，巴萨0-1负于毕尔巴鄂竞技，似乎只会让人们更加强烈地呼吁将这位巴黎圣日耳曼前锋带回加泰罗尼亚。

如果这位巴西国脚最终在今年夏天回归诺坎普，他的到来很可能会把登贝莱推向更接近出口的大门，就像梅西、苏亚雷斯和格里兹曼一样，巴萨并不缺少一流的火力。

但是经纪人穆萨·西索科坚持认为这位前多特蒙德球员只是在考虑这个赛季。

“他一点也不觉得受到威胁。当你在巴萨踢球的时候，你希望在那里有竞争。”当被问及内马尔对他的客户的影响时，西索科告诉RMC体育：“内马尔或其他人，他不在乎这些，他只关心他必须做什么。”

尽管如此，西索科还是透露，他已经收到了关于登贝莱在夏天的报价，同时强调了他对巴萨的承诺。

“我们收到了大俱乐部的兴趣。但我们很清楚，他不想离开。我从一开始就告诉他们，他想在巴塞罗那取得成功。门是关着的，巴黎或任何其他俱乐部都知道我们的意图。这个赛季他会在巴萨踢球吗?在我们的计划中，他想留下来，他所有的工作都是为了这个。我们正在努力做到这一点。”

巴塞罗那将在本周日的西甲联赛中回归，届时他们将在诺坎普迎战贝蒂斯。