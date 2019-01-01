经历失利处子赛季 鲁迪盼下赛季打出真实水平

尽管度过了一个令人有些失望的2018-19赛季，但如今这位德国国脚依然坚信，可以在下个赛季证明自己的实力。

29岁的鲁迪在2018年以1600万欧元的身价从拜仁转会来到沙尔克04，与矿工签下了一份为期4年的合约。

但他在鲁尔区的第一个赛季显然没有达到人们的预期，而他所效力的沙尔克，赛季结束只积33分，排名积分榜第14位，与第18位的斯图加特之间仅有5分之差。要知道他们在2017-18赛季是以积分榜次席直接获得欧冠席位的。

虽然备受争议，但鲁迪仍然相信，自己可以在下赛季迎来更强的爆发。

在接受够力足球和SPOX的采访时，这位德国后卫说道：“我没有展现出我的实力，这是我对个人发挥感到最失望的一点。”

“从现在开始，我会做出一些改变，我要告诉大家是什么让我变得强大——我想要证明，那些对我的批评都是错误的，我能做得更好。这点在很大程度上激励了我。”

离开德甲冠军之后的生活，鲁迪也承认比预期要更加艰难，他继续说道：“我低估了俱乐部之间的差异。我花了很多时间去适应沙尔克的比赛，这也令我的起步变得非常困难。但这不会再次发生在我身上了。”

“我对自己有很高的期待，我会在每一场比赛和每一次训练中都尽力做到最好。”

“我知道自己能为球队带来什么，我会在下个赛季展示出来。”

而前拜仁后卫也表示，长期的指责和质疑已经对他产生了不好的影响。

“合理的有建设性的评价是工作的一部分，并且很有意义。但我不明白为什么针对球员个人只有负面的报道。”

“人们必须认识到他们的所作所为会导致什么样的结果。职业球员不是机器，他们是有感情的人。”