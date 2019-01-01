终身抱憾 欧文难释怀贝克汉姆世界杯红牌

如果这位中场球员控制住自己的情绪，20多年前在法国的一场淘汰赛可能会有很大的不同。

前英格兰前锋迈克尔·欧文透露，他仍然对他的三狮军团队友大卫· 贝克汉姆在1998年世界杯上的红牌心怀怨恨。

在这场著名的经典大战中，贝克汉姆在下半场早些时候因为与西蒙尼的冲突而被罚出场。

欧文在他的新书《重启》中透露了个人感受：“首先我要说的是，我和大卫在个人层面上一直相处得很好。他显然是一个非常有天赋的球员。”这位前利物浦前锋说。

“我一直非常钦佩他，因为我总是觉得，我再说一遍，没有人比大卫更努力地发挥他的才能。但在法国世界杯之后，很少有人会说他和我的道路不同。有一段时间我是英格兰足球的宠儿，而他却成了众矢之的。赛后更衣室里的普遍感觉是，对于他被罚下没有什么可说的。我们对他说什么也于事无补。破坏已经造成。”

“我是否认为他的行为让我们输掉了比赛并不重要。对我来说，在那个时候，它是关于等级和地位的。我只是那支球队的年轻队员。我真的只是个孩子。但是……现在坐在这里，从马后炮的角度来看，我觉得大卫所做的可能一开始就不是冲着红牌去的。虽然这显然是预先策划好的，但与其说是暴力，还不如说是不成熟和任性。但对我来说，这几乎让事情变得更糟。”

“我所能说的就是，当我坐在这里写这本书的时候，我知道一个球员能参加一届世界杯是多么的幸运，更不用说不止一届了。如果我说大卫那天所做的并没有让英格兰队的每一个人失望，那我就是在撒谎。他应该受到后来的攻击吗？当然不是。什么样的人需要看到他或她的肖像被焚烧？但是大卫让我们失望了，今天我仍然对这件事有些怨恨。”