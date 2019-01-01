终获埃梅里首肯 厄齐尔有望重返英超赛场

这位31岁的球员在周中对阵利物浦的比赛中只踢了他本赛季的第三场比赛，但是他的教练暗示他可能很快就会回来。

梅苏特·厄齐尔在周中代表阿森纳参加了联赛杯的比赛，他的表现为回归英超铺平了道路。

随着枪手在安菲尔德的点球大战中落败，这名31岁的球员在本赛季只出场过三次，但在被换下前他给人留下了深刻的印象。

关于厄齐尔在艰难的赛季中几乎没有出场的原因，有推测指出德国人和他的教练之间的关系正在恶化。然而，在周六与狼队的关键比赛之前，乌奈·埃梅里表示，这位攻击型中场可能会再次出场。

特别是，西班牙人提到了厄齐尔在训练中表现出的更积极的态度，这是他重返赛场的关键，他上次在联赛中出场是在9月份战平沃特福德的比赛中。

“他在阵容中，我认为他有机会上场。”埃梅里说：“我周二和他谈过。我每次都对他说我和他的计划是什么。当他能出场的时候，当他训练得很好的时候，当他状态稳定的时候，当他很积极的时候，他可以帮助我们很多。现在我看到了他的积极和稳定。周三他在利物浦的表现，我认为这是我们想要的方式。我也在帮助他，支持他，要求他。我想这是每个人都想要的。他经验丰富。当你谈到那些准备在高压下比赛的球员时，梅苏特·厄齐尔就是其中之一。我认为他有信心，我认为他有尊重。当他以这种积极的方式，当他始终如一地在场上时，他得到了我们和每一位支持者的尊重。”

尽管阿森纳在积分榜上排名第五，但由于未能在本赛季取得出色的成绩，埃梅里仍然受到支持者的抨击。最近一周，围绕着队长格拉尼特·扎卡与球迷关系的持续愤怒给酋长球场蒙上了一层阴影。

在与狼队的比赛之后，阿森纳将前往葡萄牙，在欧罗巴联赛中面对吉马良斯，一场胜利将确保他们进入淘汰赛阶段。