终老伯纳乌 莫德里奇：希望在皇马结束职业生涯

克罗地亚人表示，留在西班牙是他的“最大愿望”，自从2012年从托特纳姆热刺转会到西班牙后，他一直是那里的明星。

卢卡·莫德里奇表示，他打算在皇马结束自己的职业生涯。

这位克罗地亚人在自己的祖国获得了“年度最佳运动员”的称号，为2018年的辉煌划上了句号。

这一荣誉外加国际足联年度最佳球员和金球奖得主，使莫德里奇的2018年收获颇丰。

这位33岁的队长带领他的国家队完成了一场令人难以置信的比赛，见证了他们在今年夏天第一次进入俄罗斯世界杯决赛，但同时也与在世界杯后离开西班牙的传闻联系在了一起。

在萨格勒布举行的颁奖典礼上，这位组织核心否认了这一说法。

他说：“我个人的目标和愿望是在皇马结束职业生涯，那将是最理想的情况。”

“但要做到这一点，我必须保持在最高水平踢球的能力。这并不容易。”

莫德里奇还提到了他的球队在西甲赛季艰难的开局，这表明俱乐部意识到有必要提高他们的成绩。

他说：“对皇马来说，今年最重要的事情是提高我们的比赛水平，因为我们在取得巨大成功后进入了一个复杂的时期。”

西班牙豪门目前在积分榜上排名第四，比联赛领头羊巴塞罗那落后8分，但他们仍有一场比赛要面对他们的争冠对手。

莫德里奇还提到了一些建议，即他本应该在夏天表现出色后，暂停自己的国脚生涯。

在克罗地亚一路打到世界杯决赛的过程中，莫德里奇打进两球并送出一记助攻，但最终在激烈的决赛中被法国队4:2击败。

然而，根据他自己的说法，退役远不是现在优先考虑的事情。

在谈到他在克罗地亚的未来时，他说:“很多人都说在世界杯决赛后从国家队退役是最好的选择，但我的心决定留下来继续踢球。只要他们需要我，我就会继续踢球。”

迄今为止，莫德里奇为国家队出场118次，攻入14球。