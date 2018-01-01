终破进球荒 伊瓜因将制胜一球献给主帅加图索

阿根廷人在意甲巨人战胜斯帕尔的比赛中攻入制胜一球，随后他将这粒进球奉献给了饱受抨击的主教练加图索。

在AC米兰2:1战胜斯帕尔的比赛中，伊瓜因结束了个人的进球荒，并为加图索贡献了比赛的制胜一球。

在周六圣西罗的比赛前，伊瓜因已经9场比赛没有进球了，而且在这场并不令人信服的表现中很难相信他可能会刷新进球数据。

卡斯蒂列霍的进球扳平客队球员佩塔尼亚的首开记录。接着在第64分钟，伊瓜因在近距离命中了制胜一击。球队结束了连续五场在一球落后的情况下没有最后赢球的尴尬纪录。但是苏索在比赛的最后一分钟被红牌罚下。

赛前曾有报道称，如果米兰不能在本场比赛总取得一个积极的结果，加图索可能会被解雇。但在与桑普多利亚的意大利杯以及与尤文图斯的意大利超级杯来临之前，红黑军团将迎来一个为期两周的假期。

伊瓜因用进球就向他的教练表达了敬意，赛后，他们与积分榜上的欧冠席位只差一分。

“这是一个重要的进球，也是我们之前浪费了的重要的三分，但现在我们可以和家人一起休息了。”这名前锋告诉媒体。

“球迷们对我的期望越来越高，这是很自然的。我来到米兰是因为我相信这里的伟大计划，我想继续这样下去。”

“加图索一直支持我，最重要的是他很诚实。这是属于他的进球。现在我们有了超级杯，这是本赛季的第一个奖杯，我们想赢。”