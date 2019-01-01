终极目标 迪巴拉：尤文当然希望在欧冠走到最后
评论()
保罗·迪巴拉坚持认为尤文图斯决心在冠军联赛中“一路走下去”，他在最后时刻的两个进球帮助球队接近淘汰赛阶段。
在本周二于都灵进行的D组比赛中，意甲冠军尤文图斯以2-1力克莫斯科火车头，迪巴拉在两分钟内梅开二度。
这使得尤文和马竞在第三轮的比赛中分别取得胜利后各积7分，而毛里齐奥·萨里的球队本赛季还没有尝到过失败的滋味。
在连续8次获得意甲冠军后，欧冠被认为是尤文图斯的最大目标，自从1996年以来，斑马军团就没有赢得过欧冠冠军，上赛季在四分之一决赛中被阿贾克斯淘汰出局。
迪巴拉在第77分钟和79分钟连入两球，他承认本赛季欧洲赛场的胜利是他们的主要目标，因为他们的阵容可以随时调整。
“我们是一支经验丰富的队伍，我们渴望在这项赛事中一路走下去。”迪巴拉说：“我认为我们有足够的实力比近几年做得更多。我很高兴，我真的需要两个这样的进球。这是一场艰难的比赛，但你可以真正看到我们球队的经验水平。我们一直保持冷静，直到最后得分。”
在半场落后的情况下，萨里在下半场初段换上伊瓜因加强进攻，他与迪巴拉和C·罗纳尔多组成了球队锋线。
“现在我们赢了，你们都说我们可以一起比赛。但如果我们输了，人们的看法就会完全不同。我只想说，我们需要像现在这样努力工作。教练有他自己的想法，我们完全信任他。”
尤文主教练萨里补充道：“当我们失球的时候，比赛变得很艰难，但是我们没有失去理智，也没有派上更多进攻球员去冒险。我们知道我们可以找到回到比赛的方法。这并不是特殊的一天，但我们每三天踢一场，所以这样的一天是可能发生的。”