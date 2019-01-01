终极目标 迪巴拉：尤文当然希望在欧冠走到最后

这名阿根廷前锋在周二的比赛中对意甲冠军球队起到了决定性的作用，他们的目标是欧洲冠军。

保罗·迪巴拉坚持认为尤文图斯决心在冠军联赛中“一路走下去”，他在最后时刻的两个进球帮助球队接近淘汰赛阶段。

在本周二于都灵进行的D组比赛中，意甲冠军尤文图斯以2-1力克莫斯科火车头，迪巴拉在两分钟内梅开二度。

这使得尤文和马竞在第三轮的比赛中分别取得胜利后各积7分，而毛里齐奥·萨里的球队本赛季还没有尝到过失败的滋味。

在连续8次获得意甲冠军后，欧冠被认为是尤文图斯的最大目标，自从1996年以来，斑马军团就没有赢得过欧冠冠军，上赛季在四分之一决赛中被阿贾克斯淘汰出局。

迪巴拉在第77分钟和79分钟连入两球，他承认本赛季欧洲赛场的胜利是他们的主要目标，因为他们的阵容可以随时调整。

“我们是一支经验丰富的队伍，我们渴望在这项赛事中一路走下去。”迪巴拉说：“我认为我们有足够的实力比近几年做得更多。我很高兴，我真的需要两个这样的进球。这是一场艰难的比赛，但你可以真正看到我们球队的经验水平。我们一直保持冷静，直到最后得分。”

在半场落后的情况下，萨里在下半场初段换上伊瓜因加强进攻，他与迪巴拉和C·罗纳尔多组成了球队锋线。

“现在我们赢了，你们都说我们可以一起比赛。但如果我们输了，人们的看法就会完全不同。我只想说，我们需要像现在这样努力工作。教练有他自己的想法，我们完全信任他。”

尤文主教练萨里补充道：“当我们失球的时候，比赛变得很艰难，但是我们没有失去理智，也没有派上更多进攻球员去冒险。我们知道我们可以找到回到比赛的方法。这并不是特殊的一天，但我们每三天踢一场，所以这样的一天是可能发生的。”