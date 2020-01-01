终极梦想 亨利：直到死那天 我都希望执教阿森纳

法国人承认他梦想在将来的某个时候以教练的身份回到酋长球场。

蒂埃里·亨利透露，他仍然怀有执教阿森纳的雄心壮志。在阿尔塞纳·温格离开后，这位俱乐部传奇人物曾在2018年被视为主教练人选。

据报道，阿森纳在两年前任命埃梅里接替温格之前，曾就主教练一职面试过亨利。亨利曾是罗伯托·马丁内斯在比利时国家队的助理教练。

亨利现在正在为新赛季的美国职业足球大联盟做准备，但是这位42岁的主教练承认，如果有机会，他仍然会很乐意回到酋长球场。

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“我的确梦想着管理阿森纳，但我也梦想着在篮球场上奔跑、灌篮。这并不意味着它会发生。”他告诉Canal Plus：“但是，是的，我想执教阿森纳，直到我死的那一天。”

谈到接替温格出任阿森纳主教练的猜测时，亨利补充道：“在阿尔塞纳离开之前就已经很艰难了。这已经很困难了。”

“我学到了很多东西，我听到了一些事情，你可能从你认识的人那里听到一些事情，或者我认识的人，我们也可能知道一些事情。”

“但我们实际上什么都不知道，当然没有足够的知识来谈论它，从那以后，我决定最好不要卷入这类事情。”

亨利继续讨论了在过去几年里英超联赛的“强度”水平有多高，利物浦和曼城在积分榜上位居前列。

“英超联赛的强度和节奏非常高。”亨利说：“你知道，当你看利物浦比赛的时候，即使只是看他们比赛，你也会很累。他们跑得真快。”

“当你对阵曼城，甚至在你抬头之前，你就已经被逼抢压得喘不过气来了。如果你控球，你周围已经有三个人了。英超联赛的强度是巨大的。”