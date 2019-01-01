终极报价 皇马为阿扎尔出价1.2亿欧元

皇家马德里希望尽早敲定比利时球星阿扎尔的转会。

据够力足球消息，皇家马德里将派一名代表前往伦敦与切尔西主管玛丽娜·格拉纳夫斯卡娅会面，同时，银河战舰正在为埃登·阿扎尔的转会做最后的努力。

关于比利时人未来的谈判已经进行了几个月，但是皇马现在比以往任何时候都更热衷于结束谈判，因为他们希望在本周就一笔费用达成一致后能发表官方声明。

切尔西的理想方案是，阿扎尔以1.3亿欧元(1.15亿英镑/ 1.46亿美元)的价格被收购，而皇马希望以接近1亿欧元(8900万英镑/ 1.12亿美元)的价格收购，但有一个坚定的预期，即这笔交易将不可避免地达成。

事实上，一些接近正在进行的谈判的人士认为，为结束这场旷日持久的肥皂剧，各方可以以1.2亿欧元(1.06亿英镑/ 1.35亿美元)左右的价格达成协议。

阿扎尔一直希望转会，并在一次采访中承认，在4-1战胜阿森纳的欧联杯决赛中攻入两球后，他很可能在夏天离开。

“我已经做出了决定，现在我在等待两家俱乐部。”这名前锋上周三在巴库奥林匹克体育场说：“我认为这是再见，但在足球，你永远不会知道。”

由于阿扎尔的合同将于2020年6月到期，这支西伦敦球队一直面临着出售阿扎尔的压力，在过去一年左右的时间里，阿扎尔数次拒绝续约成为俱乐部薪酬最高的球员。

这帮助比利时队长与蓝军谈判他的离开，因为蓝军希望他们的当家球星能带来一笔可观的费用。

阿扎尔也渴望与齐达内建立联系，齐达内在上赛季索拉里和洛佩特吉双双被辞退后回到了马德里。

两家俱乐部也都在考虑交易的时间，皇马希望这一声明能产生最大的影响。

与此同时，切尔西希望与科瓦契奇谈判，并将预料毛里齐奥·萨里将离开俱乐部加盟尤文图斯。皇马试图将他们租借到斯坦福桥的球星科瓦契奇包括在谈判中，但切尔西拒绝了，希望单独进行交易。

租借的结束给蓝军带来了额外的压力，他们可以永久签下这名克罗地亚国脚，尽管转会禁令被禁止，但是他们需要在目前的合同结束之前签下这名国脚。

阿扎尔即将转会的消息在两家俱乐部都已不是什么秘密，而且在两队更衣室里都广为流传。皇马队长塞尔吉奥·拉莫斯在宣布他将留在伯纳乌球场后，表达了他对白衣军团即将到来的高价新援的祝福。

“我认为阿扎尔是一个非常非常优秀的球员。”皇家马德里队长说。

阿扎尔的朋友兼国家队队友库尔图瓦将在转会初期帮助他的同胞，因为他不会说西班牙语。库尔图瓦精通西班牙语、英语和法语，这些应该在培训课程中派上用场。