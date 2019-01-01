终有一别 拜仁荷兰传奇球星罗本宣布退役

这位35岁的球员结束了他辉煌的职业生涯，他在四个国家赢得过奖杯，并与荷兰队一起打进了世界杯决赛。

罗本本人证实他宣布退役。

这名35岁的球员在合同到期后离开了拜仁慕尼黑，他曾与前俱乐部格罗宁根和埃因霍温联系在一起，也曾传闻可能转会到美国职业足球大联盟。

但这位前边锋却为自己辉煌的职业生涯划上了句号。他曾在荷兰、英格兰、西班牙和德国赢得过联赛冠军，并打入世界杯决赛。

“过去几周我一直在思考，”他在一份新闻稿中说。“每个人都知道，在我最后一场拜仁慕尼黑的比赛之后，我花了时间对我的未来做出明智的决定。我决定结束我的职业足球运动员生涯。”

“毫无疑问，这是我职业生涯中做出的最艰难的决定。一个心灵与思想碰撞的决定。”

“我热爱足球，坚信自己仍能掌控整个世界，而不是面对这样一个现实“”并非一切都如你所愿，你也不再是那个不知道受伤意味着什么的16岁男孩。”

“现在我很健康，而且作为许多其他运动的爱好者，我希望在未来保持这种状态。因此，我肯定会停下来，但这样做是好的。”

罗本早在格罗宁根青年队中崭露头角，16岁时首次亮相，并在他为一线队效力的第一个赛季就被评为俱乐部的年度最佳球员。

在与北方俱乐部的第二次令人印象深刻的征战之后，埃因霍温将他引进，在那里他度过了两个赛季，并赢得了荷甲冠军，之后又在2004年以1800万欧元(1200万英镑)的价格加盟了切尔西。

在穆里尼奥的带领下的斯坦福桥，罗本两次赢得了英超和联赛杯，并举起了足总杯。

2007年罗本加盟皇马，与荷兰球星范尼和斯内德搭档。当他们在他的第一个赛季赢得西甲冠军时，罗本在他在伯纳乌的第二个赛季后离开了，前往拜仁。

在他为巴伐利亚巨人效力的10年里，罗本出场309次，攻入144球，帮助球队获得了8个德甲冠军，5个德国杯冠军，一个欧冠冠军和欧洲超级杯冠军。

在2017年10月从国家队退役前，他代表荷兰队出场96次，攻入36球。他是2010年进入世界杯决赛的橙衣军团中的关键一员，并在四年后的巴西世界杯上获得第三名的重要一员。