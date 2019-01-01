终得热刺球迷认可 西索科：职业生涯从未如此自信

热刺中场西索科在2018-19赛季在北伦敦度过了他迄今为止最好的一个赛季，他说俱乐部的成功帮助他增强了信心。

穆萨·西索科在2018-19赛季的大部分时间里都不顾批评，同时也让托特纳姆热刺的球迷感到高兴，他说他很享受从热刺球迷那里感受到的爱。

西索科在2016年夏天以3000万英镑(4100万美元)的价格从纽卡斯尔转会到热刺后，在俱乐部的生活起步艰难，但在毛里西奥·波切蒂诺的带领下，他的职业生涯已经开始好转。

他不再是球迷们的笑料，他有影响力的表现帮助热刺取得了他们最好的赛季之一，在英超联赛中排名第四，并进入了欧冠决赛。

当西索科被授予俱乐部传奇评选的赛季最佳球员奖时，他觉得自己被证明是正确的，但是当球迷们唱着他的名字时，他的感觉就更强烈了。

“我非常高兴和自豪。”他在俱乐部的官方网站上说：“这意味着球迷们喜欢我所做的，喜欢我作为一名球员和一个人所做的一切。他们很了解我。我一直努力为球队尽自己最大的努力，即使这并不容易。我一直努力专注于我的工作，帮助每一个人。我现在很好，他们为我感到高兴。让球员感受到队友、教练组和球迷的信心是件好事。”

尽管西索科上个赛季没有为热刺进球，但随着他的表现增强了他的信心，他的信心就像滚雪球一样越滚越大，就像法国人在中场的一次次带球跑动一样。

“这取决于信心。”他说：“作为一名球员，当你有足够的信心时，你可以做任何事情。我可以说我在这个赛季表现得很稳定。这并不容易，但我为此付出了巨大的努力，我对自己所做的一切感到满意。当然，当我来到俱乐部的时候，我的前两个赛季并不容易，原因各不相同。我没有放弃。这个赛季，我想做得更好。我对自己要求很严格。我有机会连续打几场比赛，因为我们赢了，我的信心在上升，这就是为什么我有一个好赛季。这是我职业生涯中最自信的一次。”