终得心头好 孔蒂：卢卡库的签约超棒的

这位比利时国脚还没有为蓝黑军团出场，但是他的新主教练支持这位射手在意甲闪耀。

安东尼奥·孔蒂确信罗梅鲁·卢卡库将会是国际米兰的一笔“优秀的签约”，教练希望这名前锋能够努力在米兰安顿下来。

卢卡库终于在周四从曼联加盟意甲球队，在老特拉福德效力了两年之后，他完成了8000万欧元(7400万英镑/ 9000万美元)的转会。

在没有卢卡库的情况下，国际米兰在周六点球击败瓦伦西亚。

在他执教的第一个赛季，孔蒂相信这位比利时国脚将被证明是国米一个优秀的补充。

“他也需要努力工作，无论是从身体上还是习惯我们做事的方式。”他告诉国米电视台：“他肯定会是一笔出色的签约，我们真的很高兴。他会表现出极大的愿望和决心，让自己做好准备。”

孔蒂赞扬了国米在友谊赛后的表现，他认为这是朝着正确方向迈出的又一步。

“这是一场艰难而重要的比赛，对手是一支优秀的球队，他们长期以来都有同一个教练。上个赛季，他们赢得了国王杯对巴塞罗那的比赛。”他说：“小伙子们的表现是积极的，因为他们再次表现出了不放弃的愿望，他们不想在比赛中落败。就我们的心态而言，这是一件非常积极的事情。我对他们说，他们可以做得更好，但我们正在努力改进。他们有点累了，因为他们从战术和身体的角度都在努力，以便赶上速度。今晚是我们发展的又一大步。”

国米将于8月26日在主场迎战莱切，开启他们的意甲之旅。