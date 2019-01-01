终于轮到我 拉波尔特第一次入选法国国家队

这位曼城后卫还没有为他的国家队出场过，但是他有可能在即将到来的对阵阿尔巴尼亚和安道尔的比赛中上场。

曼城后卫拉波尔特在国际比赛日中被选入德尚的阵容后，他终于可以完成他在国家队的处子秀了。

在即将到来的2020年欧洲杯预选赛中，法国队将在法兰西体育场迎战阿尔巴尼亚和安道尔队，拉波尔特是来自英超的六名球员的其中之一。

现年25岁的拉波尔特从17岁以下一直到21岁以下都是国家队的主力队员，但他与德尚和法国队其他队员之间的个人问题使他无法取得为国家队出场的机会，尽管他被公认为是世界上最好的中卫之一。

与此同时，里尔前锋纳尼塔莫·伊科尼也得到了他的第一个征召，姆巴佩和登贝莱受伤，而切尔西的坎特在最近的伤病困扰后缺席。

拉波尔特的入选似乎是以巴塞罗那后卫乌姆蒂蒂的牺牲为代价的，后者本次没有进入大名单。尽管乌姆蒂蒂是去年世界杯冠军球队的重要一员，但他本赛季至今还没有参加过巴萨在西甲的任何一场比赛，如果他想重返赛场，他必须再次给德尚留下深刻的印象。

前主教练皮埃尔·曼考斯基过去曾谈到拉波尔特无法与球队其他队员打成一片，他形容拉波特是一个“孤独者”——一个忠诚的职业球员，但他很难与他的国家队队友打成一片。

拉波尔特出生在法国，但有巴斯克血统——因此他有资格进入前俱乐部毕尔巴鄂竞技的的巴斯克体系——他曾一度决定把自己的未来托付给西班牙，但最终在2018年世界杯之前决定不再继续追求西班牙国脚的资格。

虽然拉波尔特和德尚的关系并不被认为过于乐观，但是现在看来，他在曼城的出色表现意味着他再也不能被忽视了。

虽然拉波尔特没有在战胜利物浦的社区盾杯的比赛中出场，但自从今年2月到3月间因伤缺阵三场比赛以来，他还没有缺席过一场曼城的比赛。他在后防线上的稳定性和控球能力让他在上个赛季为瓜迪奥拉的球队在杯赛中担起了重任。

拉波尔特可以和拉斐尔·瓦拉内搭档后防核心，后者之前通常和乌姆蒂蒂搭档。