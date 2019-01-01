终于松口 博格巴亲承：迎接挑战的一个好机会

从个人的角度来看，红魔中场享受了一个富有成效的赛季，但是他正在考虑离开老特拉福德。

保罗·博格巴承认，离开曼联“可能是一个迎接新挑战的好时机”，这让外界对他即将离开曼联的猜测进一步升温。

这名法国国脚曾被传将加盟皇马，以及包括巴塞罗那在内的许多欧洲豪门，他在前往东京的宣传之旅中，对离开老特拉福德的想法进行了反思。

博格巴对记者说：“就像你说的，有很多讨论，也有很多思考。”

对我来说，我在曼彻斯特呆了三年，干得很出色；像每个人一样，有好的时候也有不好的时候。像其他地方一样。

“这个赛季之后，以及这个赛季发生的一切，这个赛季也是我最好的一个赛季……我想对我来说，这可能是在其他地方接受新挑战的好时机。”

“我想的是：在别的地方接受新的挑战。”

这位26岁的球员在老特拉福德度过了一个艰难的赛季，索尔斯克亚在赛季进行到一半时顶替了穆里尼奥。

尽管他的状态在穆里尼奥离开后有所好转，但曼联和博格巴的运气在赛季末严重下滑，俱乐部未能进入下赛季的冠军联赛。

在经历了令人失望的2018-19赛季后，这名前尤文图斯球星被拍到与一名球迷争吵，自2016年从意大利转会以来，他一直在挣扎想要体现出8900万英镑的身价。

甚至有迹象表明，由于博格巴渴望离开俱乐部，这位世界杯冠军准备罢工，以迫使索尔斯克亚放手让他走人。

博格巴上个赛季的表现无疑受到了与穆里尼奥的公开不和的影响，与俱乐部的支持者中制造了摩擦，并招致了一些著名的足球专家的广泛批评。

前利物浦中场索内斯(Graeme Souness)就是其中一位批评者，他声称博格巴在一个赛季后需要“好好审视一下自己”，指责他“没有做球员应该做的事情”。