终于找到C罗继任者？为什么约维奇是皇马的六千万救世主

齐达内的球队要在2019-20赛季增加进球，但皇马需要找到他们梦想中的锋线杀手。

在2017-18赛季的西甲联赛中，皇家马德里队打入了94个进球。但是在2018-19赛季，由于白衣军团频繁换帅，进球总数降至63个。洛佩特吉、索拉里和齐达内都试图弥补31球的空缺，但也没办法空手把进球给变出来。

巧合的是，31球正好是C罗在皇马最后一个赛季参与的进球数。他在西甲进球26粒，还有5次助攻。

马里亚诺·迪亚兹以3000万欧元（2700万英镑/ 3500万美元）的价格加盟皇马，并继承了C罗的7号球衣。但他完全没有五届金球奖得主的潜质，只收获了3粒联赛进球。尽管皇马能够说服齐达内回归，但找到C罗继任者仍然是白衣军团的头号难题。



毫无疑问，卡里姆·本泽马是皇马阵营里表现最像样的球员。他在各项赛事中打入30球，这是他在伯纳乌10年来的第二好成绩。而他的21粒西甲进球正好包办了皇马在西甲中进球数目的三分之一。没有任何其他队友进球数上双。

这位法国前锋今年年满32岁，接近职业生涯后期，他在皇马的时间也不多了。齐达内仍然可以依靠他，但是教练也需要年轻一代来接管位置，并且打进更多的进球。

塞尔维亚前锋卢卡·约维奇是皇马今年夏天锋线引援的主要目标。这位21岁的球员被认为是本泽马可能的合作伙伴，就像C罗一样。或者，凭借他出色的全面能力而独当一面。

然而，对于白衣军团而言，他不会低价加盟。法兰克福从本菲卡以600万欧元签下了他，但目前要价6000万欧元（5200万英镑/ 6700万美元）。这是十倍的价格。

约维奇帮助法兰克福打进入了欧联杯的半决赛，但他们不幸被切尔西点球淘汰。他目前在欧联杯中是并列的最佳射手，在14场比赛中打入10球。他还在德甲射手榜上排名并列第三，在法兰克福的32场比赛中破门17次。并且再次为法兰克福获得了欧联资格。

因此，齐达内将这位年轻前锋看作伯纳乌新的希望也不足为奇。法兰克福传奇人物弗约托夫特一直关注着约维奇，他坚信约维奇可以成为西甲巨人的理想引援，尤其是在更加优秀的团队里，塞尔维亚人还可以继续进步。

“他是目前世界上最有天赋的年轻前锋之一，”弗约托夫特告诉Goal，“豪门总会看中这样的球员。约维奇已经打进20多粒进球。他很年轻，也很强大。他肯定会有更长足的发展，变得更加成熟。他是一个在任何球队都能够进球的球员。在皇马这样的球队，更是可以猛进。”

在一场最具活力的欧联比赛中，约维奇还为队友助攻五次。他与队友雷比奇和阿勒一起，在欧联中势如破竹。在科瓦奇离开球队，前往拜仁慕尼黑之后，新任主教练许特尔的战绩超出了所有人的期望。

这名前锋可以在皇马享受相似的搭档阵容，强力前锋本泽马可能会与阿勒的角色很像。 雷比奇通常从二人组后方插上前来。他被许特尔允许在前场漫游，拉开防线，约维奇才好插入空当，打入进球。

齐达内的阵容里有很多能够撕开对方防线的球员。但如果要重现齐祖在皇马执教的第一个辉煌岁月，锋线则需要更强的临场发挥和变通。而约维奇正是那种毫不留情的进攻者，是白衣军团急需的关键一环。他能够打进各种各样的进球，左右脚都行，或是头球。他能在完美时机插上，接到传球，起脚射门，然后得分——如果没有最佳位置，他也可以远射入网。



每个与他一起并肩作战或与之对抗的球员都会告诉你，约维奇拿球之后是多么具有杀伤力。从他到达法兰克福的那一刻起，前队友亚历山大·迈尔就对这位年轻的塞尔维亚人印象深刻。

“他是我搭档过的最好的终结者，”迈尔告诉卫报，“当他刚来球队时，球队里的所有人都不认识他。但是在训练中你立马发现，他的表现令人惊讶。他无所不能。头球，射门，左脚，右脚。在禁区内，他清楚知道球会落向何方。他很年轻，但已经非常冷静和自信；你可以看得出来，他会不断进球。”

前塞尔维亚国脚萨沃·米洛舍维奇称约维奇是“天生的杀手”。而现任国家队主帅科斯塔季奇表示，与约维奇最相似的球员是巴塞罗那的前锋路易斯·苏亚雷斯。乌拉圭人本赛季在西甲中打入21粒进球，而他的队友梅西打进了36个。

如果约维奇得以在巴萨的对手球队中打入这个水平的进球，那么他就可以证明，自己是C罗的完美接班人。