终于想通 三德子终愿为曼联设立足球总监职位

曼联执行副主席在饱受批评后，正准备任命一人担任足球总监。

曼联终于准备任命一名足球总监，此前埃德·伍德沃德一直受到球迷和投资者的批评。

俱乐部已经讨论这个计划负责转会活动的角色一年多了，但是直到现在，在穆里尼奥被解雇后还没有取得任何实质性的进展。索尔斯克亚被任命代替他的位置，有消息称他将很快得到一名足球总监的支持，来领导俱乐部的转会方针，并组织他们的球探网络。

穆里尼奥曾经想要改革球探系统，这个系统在世界上有超过50个不同的球探，而葡萄牙人也对伍德沃德的转会操作感到失望。他本想在上个赛季开始时从托特纳姆热刺引进托比·阿尔德韦雷尔德，但是伍德沃德不愿意为这名比利时人付钱，因为他觉得当时曼联的防守阵容并不逊色。

曼联随后在最近的夏季转会窗口购买了后卫阿隆·万-比萨卡和哈利·马奎尔，因为索尔斯克亚认为后卫是球队中特别薄弱的部分，而马特奥·达米安和克里斯·斯莫林都被送往意大利。

现在他们正经历弗格森退休后的第四任正式主教练，伍德沃德希望给俱乐部的转会带来一些计划和稳定性。自从大卫·莫耶斯上任以来，他们已经在球员身上花费了超过8.4亿英镑(11亿美元)，而且只在联赛杯、足总杯和欧罗巴联赛获得过成功。

众所周知，伍德沃德最近受到了一些批评的攻击，包括他的新绰号“足球界最遭人憎恨的人”。他之前曾吹嘘过曼联在转会市场上的非凡能力，但迪马利亚、桑切斯和施魏因施泰格等大牌球员在曼联都并不成功，以及孟菲斯·德佩和施奈德林等代价高昂的失误，让他越来越受到质疑。

曼联的执行副主席因为曼联在球场上的糟糕表现而成为球迷们的攻击目标，球迷们花钱雇用飞机打出横幅斥责伍德沃德。今天，曼联遭到其最大股东之一的BAMCO基金的批评，称其转会的效果不佳。

目前还没有迹象表明谁将接任足球总监一职，但前曼联球员达伦·弗莱彻和里奥·费迪南德已经就这一职位进行了磋商。