细数七宗罪 为何枪手必须考虑解雇埃梅里

周六在酋长球场战平狼队之后，枪手老板的压力越来越大。

在阿森纳又一次令人失望的比赛结果之后，压力在乌奈埃默里身上积聚。

枪手在周六又一次看到了领先优势的失去，狼队在酋长球场1-1扳平了比分，北伦敦俱乐部又度过了悲惨的一周。

阿森纳可能会在周末结束后与前四名相差6分，而埃梅里是否是带领俱乐部前进的合适人选也成为了一个严肃的问题。

西班牙人在与狼队战平后回避了关于他在球队未来的问题，但是“#EmeryOut”的话题在推特上一直持续到晚上。

酋长球场的人们沮丧程度很高，正如我们看到的丑陋的扎卡事件，以及周六终场哨声响起时的嘘声，这是北伦敦球队处于动荡不安之中的又一个明显例子。

埃梅里的时间不多了。18个月过去了，几乎没有任何改善的迹象，掌权者肯定开始怀疑这位47岁的教练能否扭转乾坤。

没有人希望看到人们被解雇，而曼联近年来的表现表明，频繁更换教练并不一定有效，因为这样只会导致球队的不平衡和支离破碎。

但是有时候需要做出一些艰难的决定，以下是为什么阿森纳现在必须认真考虑做出改变的七个原因。

战绩糟糕

首先也是最重要的，无论你在什么水平的比赛中踢球，足球是一个结果至上的行业，阿森纳没有取得好的成绩。

在过去的9场英超比赛中，他们只赢了2场，同时也退出了联赛杯的竞争。

我们还必须记住，目前的状态是从上赛季最后几个月开始的，当时埃梅里的球队丢掉了回归冠军联赛的机会。

甚至在你把夏天花的钱算进去之前，结果也不够好。但当你考虑到投资规模时，就会发现，对于一家将整个商业模式都建立在获得欧洲精英赛事资格基础上的俱乐部而言，目前的形式是不可接受的。

在这个早期阶段的改变也会给新人更多的时间来扭转局面。埃梅里现在的表现并不能说明球队的状态马上就会好转，但是尽管表现不佳，阿森纳离第三名只有6分的差距——这并不是一个不可逾越的鸿沟。

所以现在引进一个新的教练会给他足够的时间从已经很有天赋的阵容中得到更多，同时也会给他足够的时间来准备一月的转会窗口。

可怕的表现

现在在阿森纳更糟糕的是他们的表现比结果更差劲。

他们很幸运的战胜了伯恩茅斯，也很有可能输掉与沃特福德、水晶宫和狼队的比赛。

在周六与狼队的比赛后，他们被射正25脚，但只给对方的球门造成10次麻烦。在本赛季还没有赢得一场联赛胜利的沃特福德，他们都给阿森纳的球门带来了31脚射正的惊人数据。

足球比赛节奏缓慢，与温格治下的阿森纳那被世界所推崇的足球风格相去甚远。

在埃梅里的带领下，阿森纳已经成为了一支注重防守反击的球队，但他们很难在这种战术上做得很好。阿森纳的足球只剩下了枯燥、缺乏想象力和消极。

混乱的的技战术和阵容选择

在执掌阿森纳18个月后，埃梅里的阿森纳仍然没有一个清晰特征，因为他每周都在改变他的球队阵容和阵型。

现在越来越难看出他对比赛的计划了。比如在对阵狼队的比赛中，厄齐尔的回归并让他在处于由贡多齐、托雷拉和塞巴洛斯组成的菱形中场的前端是毫无意义的。

狼队总是回撤得很深，保持队形紧凑，并期待在反击时痛击阿森纳——而埃莫梅里的阵型对他们的反击却是有利的。

在进攻上没有任何自然的宽度，阿森纳看起来从来没有给他们的来访者带来麻烦，厄齐尔在得到球后也没有真正的出球渠道。这让阿森纳变得很容易防守。

上个赛季，埃梅里在四个和三个后卫之间轮换。本赛季他已经确定了四后卫的阵型，但他一直在改变自己在后防身前的安排。

有时他会选择三中场，这是一种让扎卡无可奈何的阵型，有时他会选择菱形中场。他拥有的球员中最适合的阵型是4-2-3-1，但是我们几乎没有看到他是如此部署他的球队的。

埃梅里对托雷拉的处理尤其令人费解。阿森纳终于找到了上个赛季以来他们一直渴望的防守型中场的人选，但现在乌拉圭国脚的位置却更加靠前了，如果他能够出现在场上的话。

还有就是他几个月来一直排斥厄齐尔的事实，在球队中没有其他人可以填补德国人留下的空白的时候，夺走了阿森纳最好的创造力。

后防缺乏改进

当埃梅里刚来时，人们对他的主要期望之一就是能否改善阿森纳糟糕的防守数据。他已经失败了。

上个赛季他们丢了51个联赛进球，和温格最后一个赛季的丢球数一样，而这个赛季他们已经丢了15个。

他们仅仅保持了两场零失球——分别赛季首轮对纽卡斯尔和主场战胜伯恩茅斯的比赛。

这是一个糟糕的记录，也是埃梅里身上的一个巨大的危险信号——他似乎无法在训练场上找到解决问题的方法。

对奥巴梅杨和拉卡泽特的担心

一段时间以来，阿森纳一直试图让奥巴梅杨和拉卡泽特续约，但到目前为止，谈判还没有成功。

他们都想参加冠军联赛，所以现在他们保持选择的大门敞开也就不足为奇了。

照目前的情况来看，阿森纳可能会在周末后以六分的差距落后前四名，而在埃梅里继续执教的情况下，并没有迹象表明他们的状态正在好转。

看看奥巴梅杨的数据就知道他对阿森纳有多重要。他在对阵狼队中打入的进球是他自2018年加入以来的第50粒进球——仅仅用了78场比赛就达到了这个里程碑，是俱乐部历史上完成这个里程碑第七快的球员。

在阿森纳最近的18场英超联赛中，他打进了13个球，而在这段时间里得分第二高的却只打进两球。

奥巴梅扬的单枪独斗挑起了球队的大梁，如果阿森纳不能获得欧冠资格，他们很有可能失去这名前锋，因为他的合同只剩下一年了。

拉卡泽特也是如此，必须指出的是，他刚从近两个月的伤病中恢复过来，否则他会帮助奥巴梅杨取得更多的进球。

拉卡泽特在上个赛季中已经证明了自己的实力，欧洲的顶级俱乐部都在关注着他在酋长球场的表现。

阿森纳有两名顶级前锋，如果不能为他们提供冠军联赛的机会，枪手将面临失去这两名顶级前锋的风险。

本赛季必须取得前四名的成绩，而埃梅里似乎没有能力做到这一点。虽然还有欧罗巴联赛可以依靠，但正如我们上个赛季所看到的，你不能指望赢得这个赛事。

沟通问题及未能与球面建立融洽关系

批评埃梅里的英语水平有点不公平，但事实上这是阿森纳的一个问题所在。

埃梅里从法国来到这里后一直非常努力地学习英语，直到现在，当他在训练场的时候，他仍然会带着老师到处跑。

但是他仍然在努力，虽然有所进步，但是球员们发现很难理解他在训练场上对他们的要求。

一些人已经公开承认了这一点，萨卡甚至说他有时必须和弗雷迪·永贝里聊过才能完全理解埃梅里的要求。

因此，球员们在球场上经常表现出困惑和缺乏方向感也就不足为奇了。

沟通问题不仅局限于球队，也延伸到了球迷身上。

埃梅里的新闻发布会和采访并没有给人留下好的印象，他在语言方面的困难使他很难与支持者建立起任何形式的融洽关系。

他说阿森纳正在以他想要的方式踢球

这可能是最令人担忧的方面。

在与狼队战平之后，当阿森纳在主场被射正25脚后，西班牙人暗示他们在战术上比赛已经如他所计划的那样成功了。

“我们今天在不同的战术情况下都做得很好，”他说。“结果很糟糕，但从战术上来说，我认为我们做到了我们想要的那种方式。”

考虑到阿森纳的糟糕表现和他们是多么容易地让狼队一次又一次地创造机会，这是一个值得注意的评论。

阿森纳已经在这种消极的状态下踢了好几个星期了，如果埃梅里真的对他所看到的比赛内容感到高兴，那么西班牙人很明显不能胜任这个位置。

这并不是一个拥有像奥巴梅扬、拉卡泽特和厄齐尔这样高水平前锋的俱乐部每周应该做的事情。这支球队的能力远远超过了目前正在表现的足球。