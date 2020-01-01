纽维尔老男孩副主席：俱乐部的大门将永远为梅西敞开

随着巴萨的紧张局势不断升级，达米科和里奥的阿根廷老队友罗德里格斯都呼吁他回到纽维尔老男孩。

阿根廷劲旅纽维尔老男孩俱乐部的副主席克里斯蒂安·达米科重申，球队的大门将永远为莱昂内尔·梅西敞开，不过他也强调，阿根廷天王将拥有回归与否的最终决定权。

梅西，在13岁加盟加泰罗尼亚豪门以前，一直是纽维尔老男孩青年队的一员。在昨天2比2战平马竞的比赛中，这位阿根廷球星终于得偿所愿，打入了自己职业生涯的第700你进球。

尽管梅西个人奉献了一场精彩的比赛，但近期收获3连平的巴萨却陷入了危机，他们将争冠主动权拱手让给了死敌皇马，只要后者能够在周四击败赫塔费，他们就能将领先优势扩大到4分。

其他球队

除此之外，巴萨队内和曝出了不合传闻，而够力足球还确定，如果没能带领球队拿到西甲或欧冠冠军，这家西甲豪门的现任主帅塞蒂恩也将被解雇。

阿根廷人在诺坎普的未来很少受到如此严重的怀疑，尽管他在过去曾表示，因为家庭等原因，回到阿根廷将会是一件极其困难的事情，不过他的老东家纽维尔老男孩的副主席克里斯蒂安·达米科坚称希望能看到他回到这家位于罗萨里奥的俱乐部。

“我不知道这是否可能，这一切都取决于他和他的家人。”

“作为俱乐部高层，我们会提供最好的环境来帮助他做出决定。要知道当马拉多纳来到纽维尔老男孩时，没有人想到他会加盟我们，我希望在梅西身上也能发生类似的事情。”

“显然我们不应该瞎编什么，这是一个敏感的话题。纽维尔老男孩的球迷不应该梦想世界最佳球员身穿他们队的球衣吗？也许时间会告诉我们答案，我们必须保持冷静。”

纽维尔老男孩本周迎来了一个倍受欢迎的球员，经验丰富的前锋伊格纳西奥·斯科科自由转会来到了巨人球场，此前他曾在另一家阿根廷豪门河床效力了4个赛季。

前利物浦和马竞球星马克西·罗德里格斯也在2019年回到了纽维尔老男孩，39岁的他呼吁这位2010年世界杯的队友加快回归的步伐。

“我希望他能回来，这将是所有球迷的梦想。不过他背后拥有一个家庭，这可能很棘手。但是如果他可以回来，那就不妨快点回来，否则我就不能和他一起在纽维尔老男孩踢球了！”