纽维尔老男孩副主席：俱乐部的大门将永远为梅西敞开
阿根廷劲旅纽维尔老男孩俱乐部的副主席克里斯蒂安·达米科重申，球队的大门将永远为莱昂内尔·梅西敞开，不过他也强调，阿根廷天王将拥有回归与否的最终决定权。
梅西，在13岁加盟加泰罗尼亚豪门以前，一直是纽维尔老男孩青年队的一员。在昨天2比2战平马竞的比赛中，这位阿根廷球星终于得偿所愿，打入了自己职业生涯的第700你进球。
尽管梅西个人奉献了一场精彩的比赛，但近期收获3连平的巴萨却陷入了危机，他们将争冠主动权拱手让给了死敌皇马，只要后者能够在周四击败赫塔费，他们就能将领先优势扩大到4分。
除此之外，巴萨队内和曝出了不合传闻，而够力足球还确定，如果没能带领球队拿到西甲或欧冠冠军，这家西甲豪门的现任主帅塞蒂恩也将被解雇。
阿根廷人在诺坎普的未来很少受到如此严重的怀疑，尽管他在过去曾表示，因为家庭等原因，回到阿根廷将会是一件极其困难的事情，不过他的老东家纽维尔老男孩的副主席克里斯蒂安·达米科坚称希望能看到他回到这家位于罗萨里奥的俱乐部。
“我不知道这是否可能，这一切都取决于他和他的家人。”
“作为俱乐部高层，我们会提供最好的环境来帮助他做出决定。要知道当马拉多纳来到纽维尔老男孩时，没有人想到他会加盟我们，我希望在梅西身上也能发生类似的事情。”
“显然我们不应该瞎编什么，这是一个敏感的话题。纽维尔老男孩的球迷不应该梦想世界最佳球员身穿他们队的球衣吗？也许时间会告诉我们答案，我们必须保持冷静。”
纽维尔老男孩本周迎来了一个倍受欢迎的球员，经验丰富的前锋伊格纳西奥·斯科科自由转会来到了巨人球场，此前他曾在另一家阿根廷豪门河床效力了4个赛季。
前利物浦和马竞球星马克西·罗德里格斯也在2019年回到了纽维尔老男孩，39岁的他呼吁这位2010年世界杯的队友加快回归的步伐。
“我希望他能回来，这将是所有球迷的梦想。不过他背后拥有一个家庭，这可能很棘手。但是如果他可以回来，那就不妨快点回来，否则我就不能和他一起在纽维尔老男孩踢球了！”