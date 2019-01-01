纽卡老板：贝大师走了不怪我 是新老板的意思

麦克·阿什利表示，贝尼特斯的离开不是他的错。

这位备受争议的纽卡斯尔老板指责俱乐部的潜在新买家让他终止了球迷最喜爱的贝尼特斯在泰恩赛德三年的统治。

根据体育用品大亨阿什利的说法，哈立德酋长并不希望西班牙人成为他的主教练。

尽管一份新的一年合同已经摆在谈判桌上，但是阿什利在确认了酋长的选择后，决定停止任何进一步的谈判。贝尼特斯曾执教于利物浦、切尔西、皇家马德里、国际米兰和那不勒斯。

贝尼特斯在一份简短的声明中透露，他在圣詹姆斯公园的时间将在本周日结束——他的合同期满。

但是《镜报足球》可以透露，阿什利的手下和哈立德酋长的顾问们已经就这位59岁主帅的未来进行了讨论。很明显，这家总部位于中东的集团有自己的目标，其中包括大牌教练穆里尼奥和阿森纳的前主帅温格。

这将意味着解雇贝尼特斯，如果他在阿什利的带领下签下一份新合同，并在收购完成后被纽卡斯尔的新东家解雇，他将得到约600万英镑的巨额补偿。由于他们对俱乐部的未来没有任何感情上的分歧，阿什利不花一分钱就通知了贝尼特斯离队。

现在他必须引进一位新主帅，如果收购继续进行，阿什利本人在泰恩赛德的时间可能会很短。

前阿森纳队长帕特里克·维埃拉目前在法国顶级球队尼斯执教，他也在名单之列。贝尼特斯的利物浦弟子杰拉德也淡化了在苏格兰流浪者执教一个赛季后迅速回归英格兰足球的传闻。

此前分别在英格兰、法国和荷兰夺冠的克劳迪奥·拉涅利、劳伦·布兰克和范布隆特霍斯特都对这一职位感兴趣。