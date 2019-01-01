纽卡斯尔1600万镑签下圣马克西曼

在宣布了威廉斯的到来后，纽卡斯尔联队确认了从法甲俱乐部尼斯签下圣马克西曼。

纽卡斯尔完成了他们在这个转会窗口的第三笔交易，引进了尼斯边锋阿兰·圣马克西曼，据信这笔交易价值1600万英镑(1900万美元)。

在22岁的圣马克西曼在周五签下了一份为期六年的合同。

这位前摩纳哥边锋上赛季代表尼斯出战34次，在法甲联赛中打入6粒进球，他将身披纽卡斯尔10号球衣。

“我很高兴带阿兰来到圣詹姆斯公园。他是一名非常有天赋的年轻球员，前途无量。”纽卡主帅史蒂夫·布鲁斯在球队官网说道：“他拥有你想要的所有进攻球员的特质，包括闪电般的速度，所以我相信他会让每个人兴奋。他对纽卡和英超联赛都是一个出色的补充。”

圣马克西曼有可能在周六对阵前东家圣艾蒂安的热身赛中首次代表纽卡出战。

“我想为俱乐部做我能做的一切。”圣马克西曼在他第一次作为喜鹊接受采访时说：“这是我的策略。我的父母总是对我说，当人们为你付出一切时，你必须多付出20%。我想做得更多。如果他们给我百分之一，我就给百分之十。球迷对我来说非常重要。我的踢法包括很多盘带，我知道很多球迷喜欢这样。我想要的不仅仅是进球和助攻。这是非常重要的，因为要赢，你不仅要盘带，而且要得分，提供助攻，跑步和努力工作。这就是我想做的。”

除了圣马克西曼和威勒姆斯，纽卡斯尔还以俱乐部最高的转会费从霍芬海姆签下了乔林顿。