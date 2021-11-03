纽卡斯尔寻帅相中前阿森纳教练埃梅里 英格兰少帅埃迪-豪也在考虑范围内

够力足球证实，纽卡斯尔现在正在与前阿森纳主帅埃梅里进行谈判，但前伯恩茅斯主帅埃迪-豪也在喜鹊的考虑范围之内。

自从10月20日宣布史蒂夫-布鲁斯下课之后，纽卡斯尔至今仍未任命一位正式主帅。这段时间里，他们与兰帕德、杰拉德、法夫尔、丰塞卡和马丁内斯等教练传出了绯闻，这支刚刚被沙特超级财团收购的俱乐部正在雄心勃勃地计划着下一步。

现在，比利亚雷亚尔主帅埃梅里是执教纽卡斯尔的头号人选，他与黄潜的合同将在2023年到期，据了解，若要邀请埃梅里执教，纽卡斯尔需支付大约600万英镑的解约金。

但与此同时，纽卡也在与前伯恩茅斯主帅埃迪-豪进行谈判，这也是一位英超经验丰富的教练。

埃梅里在阿森纳只待了18个月，2019年11月，枪手决定与这位西班牙教练分道扬镳。执教球队期间，他78场比赛战绩43胜19负16平，但由于球队表现不稳定而且无法重回前四，他最终下课。

虽然在英格兰没有成功，但49岁的埃梅里在西班牙取得了相当大的成功，他曾在2008年至2012年执教瓦伦西亚，并在随后几年里带领塞维利亚大放异彩，完成欧联杯三连冠伟业，并因此得到执教巴黎圣日耳曼的机会。

在巴黎，他赢得1座法甲冠军和数座国内杯赛冠军，两年后，他离开了球队，并被图赫尔取代。

在阿森纳经历失败后他返回祖国，并成为比利亚雷亚尔主帅，上赛季他率领黄潜杀入欧联杯决赛，并击败曼联夺得队史第一座欧联杯冠军，坐实“欧联杯之王”的称号。

至于埃迪-豪，虽然这位少帅今年只有43岁，但他自2008年就开始干主帅这一行了。

埃迪-豪曾在2011年1月至2012年10月短暂执教过伯恩利，他主帅生涯的大部分时间都在伯恩茅斯度过。在樱桃军团，埃迪-豪获得了英格兰最佳年轻主帅的称号，他带领球队从英乙联赛直冲英超。

2020年夏天，由于无力带领伯恩茅斯保级，他选择离开俱乐部。两度执教伯恩茅斯期间，埃迪-豪带队踢了458场比赛，取得194胜，但他现在已经超过一年没有工作了。

够力足球询问了比利亚雷亚尔主席费尔南多-罗伊格关于纽卡和埃梅里的传闻，对此罗伊格说道：“我不担心，我认为埃梅里很职业，目前他100%专注于球队。”

“我相信他没有想着其他事情，我知道他和球队有合同在身，合同是需要履行和尊重的，我们希望他能履行完自己在比利亚雷亚尔的合同。”